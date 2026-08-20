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കവർച്ചയ്ക്കിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെ പത്താം ക്ലാസുകാരൻ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി

നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലെ കൊണ്ടമല്ലേപ്പള്ളി മണ്ഡൽ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ജെബി കോളനിയിലെ നാഗാർജുന പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട രൂപ റെഡ്ഡി

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സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ രൂപറെഡ്ഡി മരണക്കേസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 11:12 AM IST

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നൽഗൊണ്ട: സ്കൂൾ ഫീസ് ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്ത പണം മോഷ്ടിക്കാനായി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി പ്രിൻസിപ്പലിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. തെലങ്കാനയിലെ നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലെ കൊണ്ടമല്ലേപ്പള്ളി മണ്ഡൽ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ജെബി കോളനിയിലെ നാഗാർജുന പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട രൂപ റെഡ്ഡി. ഭർത്താവ് രാജേന്ദർ റെഡ്ഡിക്കൊപ്പം ജെബി കോളനിയിലായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. രൂപ റെഡ്ഡിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഹൈദരാബാദിൽ സ്വന്തമായി വീടുണ്ട്. ഇവരുടെ മകൻ അഭിനവ് റെഡ്ഡി ഹൈദരാബാദിൽ എൻജിനീയറിങ് പഠിക്കുകയാണ്. ഇതു കാരണം കുടുംബാംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം അവധിയായിരുന്നതിനാൽ രൂപ റെഡ്ഡി ഭർത്താവിനൊപ്പം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭർത്താവിന് അവിടെ ചില ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 11ന് രാവിലെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടമല്ലേപ്പള്ളിയിലേക്ക് മടങ്ങി. അന്ന് രാത്രിയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ നൽഗൊണ്ട ജില്ല എസ്പി ശരത് ചന്ദ്ര പവാർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.

ആസൂത്രണം ചെയ്തത് അഞ്ച് ദിവസം മുൻപ്
ആഡംബര ജീവിതത്തിന് പണം കണ്ടെത്താനാണ് വിദ്യാർഥികൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ വീട്ടിൽ കവർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയത്. സ്കൂൾ ഫീസ് പിരിക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ വീട്ടിൽ പണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി അഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഇവർ കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കവർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യാർഥിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് 27 തവണ കുത്തി അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്ന് ഇവർ കടന്നുകളഞ്ഞു.

രൂപ റെഡ്ഡി വധക്കേസിൽ അഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് വിവിധ കോണുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളുടെയും മാനസികരോഗികളുടെയും വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. പ്രദേശത്തെ 70 സിസിടിവി കാമറകൾ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് സ്കൂളിന് നാല് ദിവസം അവധി നൽകിയിരുന്നു. സ്കൂൾ തുറന്നതിന് ശേഷം ഹാജരാകാതിരുന്ന 13 വിദ്യാർഥികളെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി. ഇതിൽ അഞ്ച് പേർ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. ഇവരിൽ രണ്ട് പേർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായി ധാരാളം പണം ചെലവാക്കി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. പ്രതികളിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് 1.54 ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ഐഫോണും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. നോട്ടുകളിലെ രക്തക്കറ പരിശോധനയ്ക്കായി ലാബിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ്റെ രക്തമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണം
പ്രതികളിൽ ഒരാൾ നേരത്തെ ഇതേ സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. മുൻപ് ഇയാളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് പണവും മൊബൈൽ ഫോണും കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ രൂപ റെഡ്ഡിയും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ശാസിക്കുകയും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഡേ സ്കോളറാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ശാസിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യവും പ്രതിക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മദ്യപാന ശീലമുള്ള പ്രതിക്ക് ബൈക്കുകളോടും വലിയ താത്പര്യമായിരുന്നു. ഒരു മാസം മുൻപ് ഇയാൾ ഗോവയിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് രൂപ റെഡ്ഡിയുടെ വീട്ടിൽ കവർച്ച നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടത്. ഇതിനായി സമീപത്തെ സിസിടിവി കാമറകൾ പരിശോധിക്കുകയും ഏത് സമയത്ത് കവർച്ച നടത്തണമെന്ന് കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

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ഈ മാസം 11ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം രണ്ട് പ്രതികളും ഒരുമിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയെന്നും മുഖംമൂടി ധരിച്ച ഒരാൾ മതിൽ ചാടി അകത്ത് കടന്നുവെന്നും നൽഗൊണ്ട ജില്ല എസ്പി ശരത് ചന്ദ്ര പവാർ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ മുഖംമൂടി അഴിഞ്ഞുവീഴുകയും പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യാർഥിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. പ്രതികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരായതിനാൽ അവരെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

TELANGANA CRIME
KONDAMALLEPALLI NAGARJUNA SCHOOL
CLASS 10 STUDENTS MURDER PRINCIPAL
RUPA REDDY MURDER CASE
NALGONDA PRINCIPAL MURDER CASE

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