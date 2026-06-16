നാഗ്പൂരിൽ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് ഇരയാക്കി; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ
യുവതിയെ നിർബന്ധിച്ച് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെന്നും മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയയാക്കിയെന്നും പണം തട്ടിയെടുത്തെന്നുമാണ് എഫ്ഐആറിലുള്ളത്
By ANI
Published : June 16, 2026 at 1:51 PM IST
നാഗ്പുർ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുരിൽ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ. വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യയായ ഇരുപത്തിനാലുകാരി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നാഗ്പുർ പൊലീസിൻ്റെ നടപടി. സോനേഗാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്നും നാഗ്പുർ സിറ്റി പൊലീസ് സോൺ ഒന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ സിംഗ റെഡ്ഡി ഋഷികേശ് വ്യക്തമാക്കി.
യുവതിയെ നിർബന്ധിച്ച് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെന്നും മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയയാക്കിയെന്നും പണം തട്ടിയെടുത്തെന്നുമാണ് എഫ്ഐആറിലുള്ളതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. പരാതി ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ പൊലീസ് വിഷയം ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും രണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ വീണ്ടെടുക്കാനും അതിൻ്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
നിലവിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ പ്രതി മധ്യപ്രദേശിലെ ഛിന്ദ്വാരയിലുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആ ദിശയിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വസ്തു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതി യുവതിയെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും പാനീയത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തി നൽകി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തതും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് ഇരയാക്കിയതും. പ്രതികൾ യുവതിയെ നാഗ്പുരിലെ കൽമേശ്വറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചില മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ഭർത്താവിനോട് യുവതി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.
നാസിക് ടിസിഎസ് കേസിൽ പ്രതി റിമാൻഡിൽ
നാസിക്കിലെ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (ടിസിഎസ്) ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്ന സമാനമായ മറ്റൊരു കേസിൽ പ്രതിയായ നിദ ഖാനെ നാസിക് റോഡ് കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് നാസിക് റോഡ് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ അഞ്ച് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആകെ ഒൻപത് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും തലപൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഐഎംഐഎം കോർപറേറ്ററായ മതീൻ മജീദ് പട്ടേലാണ് പ്രതിയായ നിദ ഖാന് ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി സഞ്ജയ് ഷിർസാട്ട് ആരോപിച്ചു. മുൻ എംപി ഇംതിയാസ് ജലീലിനും കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. മന്ത്രിയുടെ ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാസിക് പൊലീസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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