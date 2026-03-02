നാഗ്പൂർ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു; കമ്പനി ഡയറക്ടർമാർ അറസ്റ്റിൽ
കമ്പനിയിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒൻപത് ഡയറക്ടർമാർ അറസ്റ്റിലായത്.
Published : March 2, 2026 at 2:11 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിലെ ഫാക്ടറി സ്ഫോടനത്തിൽ ഒൻപത് പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. 18 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തു നിർമാണ കമ്പനിയുടെ ഒമ്പത് ഡയറക്ടകർമാരെയാണ് ഇന്ന് (മാർച്ച് 02) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബിഎൻഎസ് (ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 105) പ്രകാരം കൊലപാതക തുല്യമല്ലാത്ത നരഹത്യ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്.
ഇന്നലെയാണ് സ്ഫോടകവസ്തു നിർമാണശാല ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ എസ്ബിഎൽ എനർജി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ 21 ഡയറക്ടർമാർക്കും ഓഹരി ഉടമകൾക്കുമെതിരെ കൽമേശ്വർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഒമ്പത് ഡയറക്ടർമാരെയാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ കമ്പനിയിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നാഗ്പൂർ റൂറൽ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ''പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷനും (പെസോ) ഡിഫൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ സെക്യൂരിറ്റിയും (ഡിഐഎസ്എസ്) നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കേസിൽ ശേഷിക്കുന്ന പ്രതികളെ കൂടി പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു'' - നാഗ്പൂർ റൂറൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ഹർഷ് പോദ്ദാർ പറഞ്ഞു.
മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും മരിച്ചവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഉത്തരവിട്ടു.
കറ്റോൾ താലൂക്കിലെ റൗൾഗാവിലുള്ള ഖനന, വ്യാവസായിക സ്ഫോടകവസ്തു നിർമാതാക്കളായ എസിബിഎൽ എനർജി ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ഫാക്ടറിയാണ് സ്ഫോടനത്തിനിരയായത്. കമ്പനിയുടെ ഡിറ്റണേറ്റർ പാക്കിങ് യൂണിറ്റിൽ ഇന്നലെ (മാർച്ച് 01) രാവിലെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. ഇതുവരെ 18 പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിരവധി പേർ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു.
