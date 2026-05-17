എസ്ബിഐക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി: ആറ് വർഷം വൈകിയാലും ഇൻഷുറൻസ് തുക നൽകണമെന്ന് ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷൻ

എസ്ബിഐക്കെതിരെ സുപ്രധാന തീർപ്പുമായി നാഗ്‌പൂർ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമ്മിഷൻ. പരാതിക്കാരിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻഷുറൻസ് തുക നൽകാൻ കമ്മിഷൻ

By PTI

Published : May 17, 2026 at 1:46 PM IST

മുബൈ: ഭർത്താവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികാഘാതം സ്വാഭാവികമാണെന്നും ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും നിരീക്ഷിച്ച് നാഗ്പൂർ ഉപഭോക്തൃ കോടതി. ഇൻഷുറൻസ് തുക ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ആറ് വർഷത്തെ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അപേക്ഷ നിരസിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എസ്ബിഐ) നടപടി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ്, പരാതിക്കാരിയായ വിധവയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിലുള്ള ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ്റേതാണ് (അഡീഷണൽ ഡിസിഎഫ്) ഈ സുപ്രധാന വിധി.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്ത ബാങ്കിന്, ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള 90 ദിവസത്തെ സമയപരിധി ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ നടപടി 'സേവനത്തിലെ പോരായ്മയും അനീതിയുമാണ്' എന്ന് വിലയിരുത്തിയ കമ്മിഷൻ, പരാതി നൽകിയ തീയതി 2019 സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ 6 ശതമാനം വാർഷിക പലിശ സഹിതം 5 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് തുക നൽകാൻ എസ്ബിഐയോട് ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനുപുറമെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കോടതി ചെലവുകൾക്കുമായി 10,000 രൂപ കൂടി നൽകാനും ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്തായിരുന്നു കേസ്?

പരാതിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവിന് നാഗ്പൂരിലെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഏരിയയിലുള്ള എസ്ബിഐ ശാഖയിലായിരുന്നു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വ്യക്തി 2013 സെപ്റ്റംബറില്‍ റോഡ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. ബാങ്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വിവരവും ബാങ്ക് തനിക്കോ ഭർത്താവിനോ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വലിയ മാനസികാഘാതത്തിലായതിനാൽ ഉടൻ ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 2019 മാർച്ച് 26ന് ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും, ബാങ്ക് തീരുമാനം എടുക്കാതെ ക്ലെയിം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് അവർ ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് 50,000 രൂപയും കോടതി ചെലവുകൾക്കായി 20,000 രൂപയും ഇവർ നഷ്ടപരിഹാരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എസ്ബിഐയുടെ വാദം

​പരാതി വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നായിരുന്നു ബാങ്കിൻ്റെ വാദം. മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാസ്റ്റ്ർകാർഡ് ക്ലാസിക് (സാധാരണ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്) ഡെബിറ്റ് കാർഡാണെന്നും, ആ കാർഡിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ബാധകമല്ലെന്നും ബാങ്ക് വാദിച്ചു. കൂടാതെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ബാങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കമ്മിഷൻ്റെ കടുത്ത വിമർശനം

എന്നാൽ കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച കമ്മിഷൻ ബാങ്കിൻ്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളി. ഭർത്താവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെത്തുടർന്ന് പരാതിക്കാരി മാനസികാഘാതം അനുഭവിക്കുന്നതും ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സമയമെടുക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ കാർഡിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല്ലെന്ന ബാങ്കിൻ്റെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന യാതൊരു വ്യക്തമായ രേഖയും ഹാജരാക്കാൻ ബാങ്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

​മറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ബാധകമാണെന്ന് രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, 'മാസ്റ്റർകാർഡ് ക്ലാസിക്' കാർഡിനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യവും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കാർഡിന് ഇൻഷുറൻസ് ബാധകമല്ലെന്ന് ബാങ്ക് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വ്യക്തമായ നിബന്ധനകളും രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

​ഈ കേസിൽ മറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് യാതൊരു തുകയും ഈടാക്കാതെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുമ്പോൾ, സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളോട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് തികച്ചും അന്യായവും സേവനത്തിലെ പോരായ്മയുമാണെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഡെബിറ്റ് കാർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്കോ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ബാങ്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാങ്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു. അതിനാൽ 90 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ നൽകിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ക്ലെയിം നിരസിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ബാങ്കിൻ്റെ നടപടി അന്യായമാണെന്നും കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

