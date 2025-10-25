ETV Bharat / bharat

പ്രായം 31 മാസം മാത്രം; വില ഒരു കോടി; പുഷ്‌കര്‍ മേളയില്‍ താരമാവാന്‍ നാഗീന

31 മാസം പ്രായമുള്ള നാഗീന ഇതിനോടകം തന്നെ അഞ്ച് കുതിര പ്രദർശന മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 65 ഇഞ്ച് ഉയരമാണ് നാഗീനക്കുള്ളത്.

Horses standing in a queue at the Pushkar cattle fair (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 8:31 PM IST

ജയ്‌പൂർ: പുഷ്‌കര്‍ മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒട്ടകച്ചന്തയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്‌കറിൽ നടക്കുന്ന പുഷ്‌കര്‍ മേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നത്. ഗോത്ര ആഘോഷമായ ഈ മേള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒട്ടകമേള ആയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒട്ടകങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ കുതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ഇവിടെ വില്‍പ്പനയ്‌ക്ക് എത്താറുണ്ട്. വിവിധ ബ്രീഡുകളില്‍പ്പെട്ട കുതിരകളെയാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കാറുള്ളത്. അതില്‍ തന്നെ മാർവാരി ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന കുതിരകള്‍ക്ക് ഡിമാന്‍ഡ് ഏറെയാണ്.

ഇത്തവണ ഒരു കോടി വിലയിട്ട് എത്തി താരമാവാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് 31 മാസം പ്രായമുള്ള നാഗീന എന്നകൊച്ചുമിടുക്കി. ഇതിനോടകം തന്നെ അഞ്ച് കുതിര പ്രദർശന മത്സരങ്ങളിൽ നാഗീന എന്ന പെണ്‍കുതിര വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 65 ഇഞ്ച് ഉയരമാണിവള്‍ക്ക്.

പുഷ്‌കർ മേളക്ക് എത്തിച്ച കുതിര (ETV Bharat)

എന്താണ് പുഷ്‌കർ മേള

രാജസ്ഥാനിലെ അജ്‌മീർ ജില്ലയിലെ പുഷ്‌കർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മേളയാണ് പുഷ്‌കർ മേള. ഒക്‌ടോബർ 30 മുതൽ നവംബർ 5 വരെയാണ് പുഷ്‌കർ മേള നടക്കുന്നത്. ഒട്ടകങ്ങൾ, കുതിരകൾ, പശുക്കൾ, ആടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന കന്നുകാലികളെ കച്ചവടം ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കന്നുകാലികളെ മേളക്കായി ഇവിടെ എത്തിക്കാറുണ്ട്. വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിലയേറിയ കുതിരകളാണ് ഈ പ്രവിശ്യത്തെ മേളയുടെ ആകർഷണം. മാർവാരി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കുതിരകളെയാണ് മേളയിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നത്.

പുഷ്‌കർ മേളക്ക് എത്തിച്ച കുതിര (ETV Bharat)

"അഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ മേളയിലേക്ക് കുതിരകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത്തവണ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കുതിര ബ്രീഡർമാർക്ക് മേള മൈതാനത്ത് താത്‌ക്കാലിക പ്ലോട്ടുകൾ ഓൺലൈനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല കാര്യമായി തോന്നി"- കുതിര ബ്രീഡർമാരിൽ ഒരാളായ ഗൗരവ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

പുഷ്‌കർ മേളക്ക് എത്തിച്ച കുതിര (ETV Bharat)

മൂന്ന് തവണ ഭക്ഷണം, ദിവസേന കുതിരസവാരി

നാഗീനയുടെ പരിചരണത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉടമയായ ഗോര ഭായ് പറഞ്ഞു. ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് തവണ അവൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ദിവസവും സവാരി നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ പ്രദർശന കുതിരസവാരികൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കുമെല്ലാം നാഗീനയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. നാഗീനയുടെ സൗന്ദര്യവും അച്ചടക്കവും നടത്തവും മേളയുടെ ഭംഗി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

പുഷ്‌കർ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി കുതിരയെ തയ്യാറാക്കുന്നു (ETV Bharat)

2010 മുതൽ പുഷ്‌കർ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാഗീനയുടെ ഉടമ

2010 മുതൽ പുഷ്‌കർ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏറ്റവും മികച്ച ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുതിരകളെയാണ് മേളയിൽ കൊണ്ടുവരാറുള്ളതെന്നും നാഗീനയുടെ ഉടമയായ ഗോര ഭായ് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ ഇദ്ദേഹം 25 കുതിരകളെയാണ് മേളക്കായി കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതുവരെ നാഗീനക്ക് 55 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗോര ഭായ് പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ വിലയും ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നാഗീനയെ വിൽക്കുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

