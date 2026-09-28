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എസ്ഐആർ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നുണകൾ തുറന്നുകാട്ടിയിട്ടും അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് ജെ.പി. നദ്ദ

"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ നുണകൾ തുറന്നുകാട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്" കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

SPECIAL INTENSIVE REVISION NADDA ON INDIA BLOC AND EC ELECTORAL ROLLS ELECTION COMMISSION
JP Nadda (ANI)
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By PTI

Published : September 28, 2026 at 1:03 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്‌കരണം (Special Intensive Revision - SIR) സംബന്ധിച്ച നുണകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടിയിട്ടും കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും രാജ്യത്തെ അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദ ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ നിരാശരും നിസഹായരുമായ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യം "അരാജകത്വവും ആശയക്കുഴപ്പവും" സൃഷ്‌ടിക്കാൻ പുതിയ വഴികൾ ആരായുകയാണെന്ന് നദ്ദ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

"കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കഥയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തുടനീളം ഉണ്ടായ ബഹളം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ ഓരോ നുണയും തുറന്നുകാട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലും അവർ (പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ) വീണ്ടും അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്" കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ളതും ഭരണഘടനാപരവുമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി (AAP) ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, മുൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി എന്നിവരുടെ ഏക അജണ്ടയായി മാറിയെന്ന് നഡ്ഡ ആരോപിച്ചു.

"ദേശീയ സുരക്ഷയോ പൊതുക്ഷേമമോ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമോ അന്തസോ അവർക്ക് വിഷയമല്ല. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം; അതും ജനസേവനത്തിനല്ല, മറിച്ച് കുടുംബവാഴ്‌ച നിലനിർത്താനും വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനും വേണ്ടി മാത്രം" ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.

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"രാഹുൽ ഗാന്ധി , ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, ഒരു നുണ നൂറു തവണ ആവർത്തിച്ചാൽ അത് സത്യമാകില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും നിഷേധാത്മക രാഷ്ട്രീയവും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മനസിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നഡ്ഡ പറഞ്ഞു."രാജ്യത്ത് അസ്ഥിരത സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശക്തികൾക്ക് ജനങ്ങൾ മുൻപും ഉചിതമായ പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും അത് ആവർത്തിക്കും"-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2025-2026 കാലഘട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ "വോട്ട് ചോറി" ആരോപണങ്ങളെ നഡ്ഡ ശക്തമായി പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ വെറും "സ്ക്രിപ്റ്റഡ് പിആർ" തന്ത്രമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും പരമാധികാരത്തെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നും നഡ്ഡ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണെന്ന രാഹുലിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനകളേയും നദ്ദ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു.

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TAGGED:

SPECIAL INTENSIVE REVISION
NADDA ON INDIA BLOC AND EC
ELECTORAL ROLLS
ELECTION COMMISSION
NADDA ON INDIA BLOC AND EC

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