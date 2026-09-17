ടാറ്റാ സൺസ് തലപ്പത്ത് തുടരാൻ എന്. ചന്ദ്രശേഖരന്; അഞ്ചു വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി പുനർനിയമനം
അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ചന്ദ്രശേഖരൻ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബോർഡ് ഈ തീരുമാനം തിരുത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി 2027 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.
Published : September 17, 2026 at 4:04 PM IST
മുംബൈ: ടാറ്റാ സൺസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി എൻ ചന്ദ്രശേഖരന് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി ബോർഡ് വീണ്ടും നിയമനം നൽകി. ഇന്നു മുംബൈയിൽ ചേർന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ചന്ദ്രശേഖരൻ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബോർഡ് ഈ തീരുമാനം തിരുത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി 2027 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.
ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമെന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ടാറ്റാ സൺസിൻ്റെ അപേക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 11-ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) തള്ളിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം. 2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ടാറ്റാ സൺസിനെ ആർബിഐ 'അപ്പർ ലെയർ' എൻബിഎഫ്സിയായി തരംതിരിച്ചത്. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ നോൺ-ബാങ്കിങ് പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ അപേക്ഷ നൽകിയതിനാൽ 2025 സെപ്റ്റംബറിലെ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ കണ്ടെത്താൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമായിരുന്നു.
ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തലപ്പത്ത് മാറ്റം വേണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്. 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ കാലാവധി തീരുന്ന ചന്ദ്രശേഖരന് പകരം പുതിയൊരാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കണമെന്ന് ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നോയൽ ടാറ്റ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. താൻ സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്ന ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു നോയൽ ടാറ്റയുടെ അഭിപ്രായം.
പുതിയ ചെയർമാനെ കണ്ടെത്താൻ സെലക്ഷൻ പാനൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് സർ ദൊറാബ്ജി ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചന്ദ്രശേഖരന് അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ് ഐക്യകണ്ഠേന നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഫെബ്രുവരിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ നാല് ഡയറക്ടർമാർ നീട്ടിനൽകലിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ നോയൽ ടാറ്റ അതിനെ എതിർത്തു. ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താൻ വീണ്ടും തുടരുന്നില്ലെന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ മുൻപ് ബോർഡിനെ അറിയിച്ചത്.
ടാറ്റാ സൺസിൽ 66 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാനായ നോയൽ ടാറ്റ, വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിലും ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പുനർനിയമനത്തെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ഭൂരിപക്ഷം ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രമേയം പാസാവുകയായിരുന്നു. ടാറ്റാ സൺസിൻ്റെ 18 ശതമാനം ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള ഷാപ്പൂർജി പല്ലോൻജി ഗ്രൂപ്പ്, കമ്പനി ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമേയം പാസായതോടെ സർ ദൊറാബ്ജി ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച പുതിയ ചെയർമാനെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും.
അതേസമയം, ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പുനർനിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയെങ്കിലും ടാറ്റാ സൺസിൻ്റെ ഓഹരി വിപണിയിലെ ലിസ്റ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ബോർഡ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ആർബിഐ അപേക്ഷ തള്ളിയതോടെ ലിസ്റ്റിംഗ് വിഷയം വീണ്ടും നിർണ്ണായകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒഴിവാക്കി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ടാറ്റാ സൺസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് പുതിയ ചെയർമാനെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അഞ്ചംഗ പാനലാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേരെ സർ ദൊറാബ്ജി ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റും സർ രത്തൻ ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റും ചേർന്നാണ് നിയമിക്കുന്നത്. ബാക്കി രണ്ട് പേരെ ടാറ്റാ സൺസ് ബോർഡും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും.
ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരാധികാര ചർച്ചകൾക്ക് താൽക്കാലിക ശമനമായിട്ടുണ്ട്. 2017 മുതൽ ടാറ്റാ സൺസ് ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചന്ദ്രശേഖരന് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നത്. മുൻപ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ സിഇഒ ടി വി നരേന്ദ്രൻ, ടാറ്റാ സൺസ് സിഎഫ്ഒ സൗരഭ് അഗർവാൾ, നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സിഇഒ ആശിഷ് ചൗഹാൻ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ പുതിയ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്നു. ഭാവിയിൽ ടാറ്റാ സൺസ് ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും. ടാറ്റാ സൺസിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഓഹരി വിറ്റഴിച്ചാൽ തന്നെ 15,000 മുതൽ 20,000 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിലൂടെ കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (230 ബില്യൺ ഡോളർ) മൂല്യം വരും.
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