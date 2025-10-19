ദീപങ്ങള് തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില് രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും
തിന്മയ്ക്ക് മേല് നന്മ നേടിയ വിജയം ആഘോഷിച്ച് ജനങ്ങള്, അറിയാം തെക്ക്-വടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആചാര-വിശ്വാസ വ്യത്യാസങ്ങള്.
Published : October 19, 2025 at 7:22 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 8:12 PM IST
ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തില് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ് ദീപാവലി. രാജ്യം ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വീടുകളെല്ലാം ദീപാലംകൃതമായി. തിന്മയ്ക്ക് മേല് നന്മ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് ദീപാവലി. ദീപാവലിയുടെ സാരാംശം ഒന്നാണെങ്കിലും തെക്കേന്ത്യയിലെയും വടക്കേന്ത്യയിലെയും ആഘോഷങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്.
Also Read; ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്കിയ കര്പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്മയും വികസനമില്ലായ്മയും ഇന്നും അസംതൃപ്തരാക്കിയ ജനത
വടക്കേന്ത്യയില് രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാമന് അയോധ്യയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്ന ദിവസം വീടുകള് ദീപാലംകൃതമാക്കി രാമനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഗുജറാത്തില് ഇത് കച്ചവടക്കാര്ക്കും വ്യവസായികള്ക്കും പുതുവര്ഷമാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഒഡിഷയിലും ഇത് കാളി ദേവിയെ പൂജിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കേന്ത്യയില് ഇത് ഭഗവാന് കൃഷ്ണന് നരകാസുരനെ വധിച്ച ദിവസമാണ്. പ്രാദേശികമായി ഇങ്ങനെ ഭേദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യാശയും പുതിയ തുടക്കവും അഭിവൃദ്ധിയും ഈ ആഘോഷത്തിലൂടെ ഏവരെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നു.
അഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള് ധന്തേരസ് ആഘോഷത്തോടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഭായ് ധൂജോടെ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് പരിസമാപ്തിയാകുന്നു.
ധന്ത്രയോദശി അഥവ ധന്തേരാസോടെയാണ് അഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. ധന്വന്തരി മൂര്ത്തിയെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്ന ദിനമാണിത്. ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവുമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതീകവത്ക്കരിക്കുന്നത്. സ്വര്ണം, വെള്ളി, വീട്ടിലേക്കുള്ള പുതിയ സാധനങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഈ ദിവസം വാങ്ങുന്നത് ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ധാരാളം ഐശ്വര്യം വര്ഷം മുഴുവനും നല്കുമത്രേ.
ലക്ഷ്മീദേവിക്കൊപ്പം ധനാധിപനായ കുബേരനെയും ആരാധിക്കുന്നു. അമാവാസി ദിനത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി പൂജ. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള ധന്ത്രയോദശിയാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഈ വര്ഷം ധന്തേരാസ് അഥവാ ധന്ത്രയോദശി ഒക്ടോബര് പതിനെട്ട് ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു. ധന്തേരാസ് പൂജകള്ക്കുള്ള മുഹൂര്ത്തം ഒരു മണിക്കൂര് നാല് മിനിറ്റായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ 7.16ന് തുടങ്ങി8.20ന് അവസാനിച്ചു.
ദീപങ്ങളുടെ ദിവസം
ധന്തേരാസിന് പിന്നാലെ ഛോട്ടി ദിവാലി എത്തുന്നു. ഇതിനെ നരക ചതുര്ദശി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണന് നരകാസുരനെ വധിച്ച ദിവസമാണ് ഇതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇരുട്ടില് നിന്ന് മോക്ഷം ലഭിച്ച ദിവസമാണ് ഇതെന്നാണ് വിശ്വാസം. അന്ധകാരത്തില് നിന്നും പാപങ്ങളില് നിന്നും അലസതയില് നിന്നുമുള്ള മോചനം.
ഈ ദിവസം ദേഹമാസകലം എണ്ണ പുരട്ടി കുളിക്കുന്നു. പാപങ്ങളെയെല്ലാം കഴുകിക്കളയുന്നു എന്നാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സന്ധ്യയ്ക്ക് വീടുകളെല്ലാം ദീപാലംകൃതമാകുന്നു. ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അകാലമരണം അടക്കമുള്ള ഭീതികളില് നിന്ന് നമ്മെ ഈ വിളക്കുകള് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. വീടുകളില് ആരതി പൂജയുമുണ്ടാകും. ദീപാവലിയുടെ തലേദിവസമായ ഇന്ന്(ഒക്ടോബര്19)ആണ് ഈ ആഘോഷങ്ങള്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 5.13 മുതല് 6.25 വരെ ആയിരുന്നു പുണ്യസ്നാനത്തിനുള്ള മുഹൂര്ത്തം.
അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങളില് ലക്ഷ്മി പൂജ ദിവസമായ മൂന്നാം ദിനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഈ ദിവസത്തെ ദീപാവലി പൂജ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് നാളെ(തിങ്കളാഴ്ച-ഒക്ടോബര് 20)നാണ്. വൈകിട്ട് 07.08 മുതല് 8.18 വരെയാണ് ലക്ഷ്മി പൂജയുടെ മുഹൂര്ത്തം. ഒരു മണിക്കൂര് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റാണ് സമയം.
രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള വീടുകളില് ഈ സമയം മണ്ചെരാതുകള് തെളിയുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങള് ഒത്തുകൂടി പൂജകള് നടത്തുന്നു. മധുരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇരുട്ടിന് മേല് വെളിച്ചത്തിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നു. വ്യവസായികള് ഒരു കൊല്ലത്തെ തങ്ങളുടെ പണമിടപാടുകള് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ലക്ഷ്മി ദേവീയുടെയും ഗണേശന്റെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ പുതുവര്ഷം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിനമാണിത്.
ഗോവര്ധന പൂജ
ദീപാവലിയുടെ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഗോവര്ധന പൂജ. ഇക്കൊല്ലം ഇത് ഒക്ടോബര് 22നാണ്. കൊടുംമഴയില് നിന്ന് ഗ്രാമവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഭഗവാന് കൃഷ്ണന് ഗോവര്ദ്ധന മല ഉയര്ത്തിയ സംഭവത്തിനുള്ള ആദരമാണ് ഈ ദിനാചരണം. ഭക്തിയുടെയും എളിമയുടെയും പാഠങ്ങളാണ് ഈ ദിനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. രാവിലെ 6.26 മുതല് 8.42 വരെയാണ് ഗോവര്ദ്ധന പൂജയ്ക്കുള്ള മുഹൂര്ത്തം. രണ്ട് മണിക്കൂര് 16 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്.
ഭായ്ധൂജ്
ആഘോഷവാരത്തിന് ഭായ് ധൂജോടെ പരിസമാപ്തിയാകും. ഒക്ടോബര് 23നാണ് ഈ ആഘോഷം. ഭായ് മുഹൂര്ത്തം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.13 മുതല് വൈകിട്ട് 3.28 വരെയാണ്. രണ്ട് മണിക്കൂര് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്.
സഹോദരിസഹോദരന്മാര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാരെ ആരതി ഉഴിയുകയും സഹോദരന്മാരുടെ നെറ്റിയില് തിലകം ചാര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സന്തോഷത്തിനും ദീര്ഘായുസിനും വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാര് പകരമായി സഹോദരിമാര്ക്ക് സമ്മാനങ്ങള് നല്കുന്നു. ഒപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവന് സംരക്ഷിച്ച് കൊള്ളാമെന്ന ഉറപ്പും. സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും സന്ദേശമാണ് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളെയും പോലെ ദീപാവലിയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഓരോ ദീപാവലി ദിനവും വ്യത്യസ്ത അര്ത്ഥങ്ങളോടെയും പ്രാധാന്യത്തോടെയും വരുന്നു. ഐശ്വര്യവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണിത്. ദീപാലങ്കാരങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറം ആന്തരിക തിളക്കവും സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് ദീപാവലി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.