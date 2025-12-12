പഴങ്ങള് നിറഞ്ഞ പുല്ല് കേക്ക്;'യുവരാജ'യ്ക്ക് ഇന്ന് 25ാം പിറന്നാള്, ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി മൃഗശാല
റോത്ത്സ് ചൈൽഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജിറാഫിന് 25 വയസ്, തയ്യാറാക്കിയത് സ്പെഷ്യല് കേക്ക്, അതിഥിയായി മൃഗശാലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ബെംഗളൂരു: വീട്ടിലെ വളര്ത്തു മൃഗങ്ങളുടെ ജൻമദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. നായ്ക്കുട്ടിയുടെയും പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെയും എന്തിനേരെ കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരുടെ പോലും ബെര്ത്ത് ഡെ ആഘോഷിക്കുന്ന വീഡിയോകള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. എന്നാല് മൈസൂരില് എമണ്ടന് ജന്മദിനാഘോഷം നടന്നു. അതും ജിറാഫിന്.
കേട്ടാല് അസാധാരണമാണെന്നു തോന്നുന്ന ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത് കര്ണാടകയിലെ ശ്രീ ചാമരാജേന്ദ്ര മൃഗശാലയിലെ ഇതിഹാസത്തിനാണ്. 'യുവരാജ' എന്ന ജിറാഫിന് 25 വയസ് തികഞ്ഞു. വർണാഭമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് യുവരാജയ്ക്കായി മൃഗശാല അധികൃതര് ഒരുക്കിയത്. യുവരാജയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുല്ല്, വിവിധ ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ കേക്കാണ് യുവരാജയ്ക്കായി മൃഗശാല ജീവനക്കാര് ഒരുക്കിയത്.
വളരെ സ്നേഹത്തോടെ യുവരാജ ജന്മ ദിനത്തില് വയറു നിറച്ച് കേക്ക് കഴിച്ചു. എല്ലാ ജീവനക്കാരും യുവരാജയ്ക്ക് ജന്മദിനം നേര്ന്നു. ജർമ്മനിക്കാരായ ഹെൻറിയുടെയും ഹണിയുടെയും മകനാണ് 'യുവരാജ' എന്ന് മൃഗശാലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പി അനുഷ പറഞ്ഞു. മൃഗശാലയുടെ പ്രധാനകവാടത്തില് വച്ചായിരുന്നു കേക്ക് മുറിച്ചത്. അനുഷയും ആഘോഷത്തില് പങ്കാളിയായി.
ജന്മദിനം നേര്ന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ
മൈസൂർ മൃഗശാലയിലെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് യുവരാജ. മൃഗശാലയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ജിറാഫാണ് യുവരാജയെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പി അനുഷ പറഞ്ഞു.ശ്രീ ചാമരാജേന്ദ്ര മൃഗശാലയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ജിറാഫായ യുവരാജയുടെ 25ാം പിറന്നാള് ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചെന്ന് അനുഷ പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങളുടെ മൃഗശാലയിൽ ആകെ 10 ജിറാഫുകളുണ്ട്. മൃഗശാലയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന യുവരാജ ജിറാഫാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം. കാട്ടിലെ ജിറാഫുകൾ സാധാരണയായി 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്നു. എന്നാല് മൃഗശാല ജീവനക്കാരുടെ പരിചരണം കാരണം യുവരാജ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി" അനുഷ പറഞ്ഞു.
ശ്രീ ചാമരാജേന്ദ്ര മൃഗശാല
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മൈസൂർ മൃഗശാല ജിറാഫുകളെ വിജയകരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ മൃഗശാലകളിലേക്ക് നിരവധി ജിറാഫ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്കാറുണ്ട്. സിംഗപ്പൂർ മൃഗശാലയിലേക്കും ജിറാഫുകളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
റോത്ത്സ് ചൈൽഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജിറാഫ് കാട്ടിൽ 14 വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിചരണവും പോഷണവും കാരണം യുവരാജ 25 വർഷം വരെ ജീവിച്ചു. മൃഗശാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വന് റെക്കോർഡാണ്. 1970-കളിൽ റൈൻഡർപെസ്റ്റ് രോഗം മൂലം മൃഗശാലയിലെ ജീറാഫുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനായി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഹെൻറിയുടെയും ഹണിയുടെയും മകനാണ് യുവരാജ എന്ന് അനുഷ പറഞ്ഞു.
