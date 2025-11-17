മൈസൂരുവിനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി 20 കടുവകൾ: ബന്ദിപ്പൂർ, നാഗർഹോള വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ കടുവ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു
കടുവ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, വളർത്താനകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണത്തോടെ കടുവകളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷിയിടത്തിൽ പോകരുതെന്നും, ആക്രമണം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിസിഎഫ് അറിയിച്ചു.
Published : November 17, 2025 at 11:08 PM IST
മൈസൂരു: ബന്ദിപ്പൂർ, നാഗർഹോള വനമേഖലകളോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏകദേശം 20 കടുവകൾ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടെന്ന് മൈസൂരു ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്സ് (ഡിസിഎഫ്) പരമേശ്വർ അറിയിച്ചു. നഗരത്തിൽവച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബന്ദിപ്പൂർ കടുവ സങ്കേതം, നാഗർഹോള വനമേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗുണ്ടൽപേട്ട്, എച്ച്ഡി കോട്ട, സരഗൂർ, നഞ്ചൻഗുഡ് താലൂക്കുകളിലെ വനഗ്രാമങ്ങളിൽ കടുവാ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഡിസിഎഫ് പറഞ്ഞു.
കടുവകളെ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾ
കടുവകളെ പിടികൂടാനായി ഭീമ, ധനഞ്ജയ എന്നീ വളർത്താനകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓപ്പറേഷൻ ടീം ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡ്രോൺ കാമറകളുടെ സഹായത്തോടെയും ഈ ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുന്നതായി ഡിസിഎഫ് വ്യക്തമാക്കി. കടുവകൾ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ കാൽപ്പാടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയും ആക്രമണം നടന്നയിടങ്ങളിൽ എല്ലുകൾ വച്ചുമാണ് കടുവകളെ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും, ഡ്രോൺ കാമറ വഴി ഇവയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
കർഷകർക്കായി ബോധവത്കരണവും സുരക്ഷയും
വനഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്ററുകൾ, മൈക്ക് എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇതിനായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുതെന്നും രാവിലെ 9 മണിക്ക് ശേഷം മാത്രം പോകണമെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കൃഷിപ്പണിക്കായി പോകുന്ന കർഷകർക്ക് വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. കടുവയുടെ ആക്രമണം ഒഴിവാക്കാൻ വനഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകൾ പാടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തലയുടെ പിന്നിൽ ധരിക്കുന്നതിനായി 10,000 പ്രത്യേക മാസ്കുകൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിസിഎഫ് പറഞ്ഞു.
കടുവ ആക്രമണങ്ങളും പിടിയിലായവയും
കടുവ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അഞ്ച് കടുവക്കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 10 കടുവകളെ ഇതിനകം പിടികൂടിയതായി ഡിസിഎഫ് വിശദീകരിച്ചു. നാഗർഹോള, ബന്ദിപ്പൂർ വനഗ്രാമങ്ങൾ കൂടാതെ മൈസൂരു താലൂക്കിലും കടുവകൾ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ട്. വനഗ്രാമങ്ങളിലും മൈസൂരു നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഏകദേശം 20 കടുവകളാണ് അലഞ്ഞുനടക്കുന്നത്. എന്നാൽ കടുവകൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാറില്ലെന്നും, ഭയപ്പെടുമ്പോഴോ ഭീഷണി തോന്നുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കടുവകൾ ആക്രമിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കടുവകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നരഭോജികളല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പിടികൂടിയ കടുവകളുടെയും മരിച്ച ആളുകളുടെയും രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിസിഎഫ് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചു.
കർണാടകയിലെ കടുവകളുടെ കണക്കുകൾ
കർണാടകയിൽ 560 കടുവകളുണ്ട്. നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് കടുവ സെൻസസ് നടത്തുന്നത്. 2021-22 കണക്കനുസരിച്ച് കർണാടകയിൽ 560 കടുവകളാണ് ഉള്ളത്. ഇവയെ കൂടുതലും കാണുന്നത് ബന്ദിപ്പൂർ, നാഗർഹോള വനമേഖലകളിലാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം (2026) കടുവ സെൻസസ് നടക്കും. ഈ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ കടുവകളെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണയായി നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് കടുവകൾ വനത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ വർധിച്ചതാണ് കടുവകൾ പുറത്തുവരാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്നും ഡിസിഎഫ് വിശദീകരിച്ചു.
തുടരുന്ന കടുവ ആക്രമണങ്ങൾ
സരഗൂർ, എച്ച്ഡി കോട്ട താലൂക്കുകളിൽ കടുവ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം കടുവ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ സരഗൂർ താലൂക്കിലെ ബെന്നെഗെരെയിൽ വീണ്ടും കടുവാ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇവിടെ ജയപ്പ എന്ന കർഷകൻ്റെ പശുവിനെ കടുവ കൊന്നു. കർഷകൻ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ഞായറാഴ്ച കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ രാജശേഖരനെ കടുവ വീണ്ടും കൃഷിയിടത്തിന് സമീപത്തുവച്ച് ആക്രമിക്കുകയും കർഷകൻ്റെ മുന്നിലിട്ട് ഒരു പശുവിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ കർഷകൻ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
