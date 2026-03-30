രാജ്യത്തെ മുൾമുനയിലാക്കിയ ബോംബ് ഭീഷണി പരമ്പര; 1100 സന്ദേശങ്ങളയച്ച മൈസൂരു സ്വദേശി പിടിയിൽ

ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പരാതിയിലാണ് സൈബർ പൊലീസ് ശ്രീനിവാസ് ലൂയിസിനെ പിടികൂടിയത്. വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കുമാണ് പ്രതി വ്യാജ ഇമെയിലുകൾ അയച്ചത്. ഖാലിസ്ഥാൻ ബന്ധവും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 30, 2026 at 7:10 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മൈസൂരു സ്വദേശി ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ. പ്രതി ശ്രീനിവാസ് ലൂയിസിനെ മൈസൂരുവിൽനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് തുടർനടപടികൾക്കായി ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്‌ചകളായി വിമാനത്താവളങ്ങൾ, പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരം, ഹൈക്കോടതി, സ്കൂളുകൾ, പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ആയിരത്തിലധികം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇയാൾ അയച്ചത്.

കുടുക്കിയത് സൈബർ പൊലീസ്

ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈബർ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിവിദഗ്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. 1100ൽ അധികം വ്യാജ ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചതായി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു. പ്രതിയുടെ പക്കൽനിന്ന് നിരവധി സിം കാർഡുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും പൊലീസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ വിശദമായ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും.

പ്രതിയായ ശ്രീനിവാസ് ലൂയിസ് തൊഴിൽരഹിതനായ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ്. ഇയാൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇത്രയധികം ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതിന് പിന്നിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണയോ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഡൽഹിയിലെത്തിച്ചുള്ള വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ പ്രതി ഉപയോഗിച്ച ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകളും ഐപി വിലാസങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഖാലിസ്ഥാൻ ബന്ധവും അന്വേഷിക്കുന്നു

അടുത്തിടെ സ്കൂളുകൾക്കും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും നേരെയുണ്ടായ ഭീഷണികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ തോതിലുള്ള പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ കാരണം വിമാന സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇതുമൂലം ഉണ്ടായത്. ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികളെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കുകയും, ബോംബ് സ്ക്വാഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സേനകൾ മണിക്കൂറുകളോളം പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇത് രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങളിൽ പലതിലും ഖാലിസ്ഥാൻ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടാഗുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടെ കേസിൽ സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സമാന രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഭീതി പടർത്തുകയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കർശന നിയമനടപടികളാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു സൈബർ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ മികച്ച നേട്ടമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

