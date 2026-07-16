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60 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ബെഞ്ച്; അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി മൈസൂരു സിറ്റി കോർപറേഷൻ

ഈ ബെഞ്ചുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിലെ ചിത്രങ്ങളാണ്. കൈകളില്ലാത്ത ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കലാകാരൻമാർ സ്വന്തം കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ബെഞ്ചുകളിൽ

SUSTAINABILITY GOALS BENCHES MADE RECYCLED PLASTIC PLASTIC BOTTLE CAPS BENCHES MYSURU CITY CORPORATION INITIATIVE
60 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂടിയിൽ ബെഞ്ച് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 10:49 AM IST

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മൈസൂരു: വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ അടപ്പുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വെറുമൊരു മാലിന്യമായി തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പുകൾ മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളായി മാറിയാലോ? അതെ, കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ഭുതം തോന്നാമെങ്കിലും മൈസൂരു സിറ്റി കോർപറേഷൻ്റെ ഓഫിസുകളിൽ എത്തുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാകുന്ന കാലത്ത്, വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ അടപ്പുകൾ പുനരുപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കി മാതൃകയാവുകയാണ് മൈസൂരു സിറ്റി കോർപറേഷൻ.

മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ
ബിസ്‌ലേരിയുടെ കോർപറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി (സിഎസ്ആർ) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 'ബോട്ടിൽസ് ഫോർ ചേഞ്ച്' എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് ഈ വേറിട്ട പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി കോർപറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാന ഓഫിസിലും ഒൻപത് മേഖലാ ഓഫിസുകളിലുമായി വർണാഭമായ 19 ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോർപറേഷൻ ഓഫിസുകളിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് വിശ്രമിക്കാനാണ് ഈ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

SUSTAINABILITY GOALS BENCHES MADE RECYCLED PLASTIC PLASTIC BOTTLE CAPS BENCHES MYSURU CITY CORPORATION INITIATIVE
60 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂടിയിൽ ബെഞ്ച് (ETV Bharat)

ഓരോ ഇരിപ്പിടവും നിർമിക്കാൻ ഏകദേശം 60 കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ അടപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ച് അച്ചിലിട്ട് വാർത്താണ് മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മരം കൊണ്ട് നിർമിച്ച് പെയിൻ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപന. മികച്ച ഉറപ്പും ആകർഷകത്വവും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഈ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ.

വർണം ചാർത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാർ
പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗം എന്നതിലുപരിയായി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കുണ്ട്. കൈകളില്ലാത്ത ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കലാകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഇരിപ്പിടങ്ങളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെയും ചെടികളുടെയും മൈസൂരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ഇവർ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഇതിൽ വരച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ സർഗവാസനയും കഴിവും വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ പദ്ധതിക്ക് വേറിട്ടൊരു മുഖം നൽകുന്നു.

SUSTAINABILITY GOALS BENCHES MADE RECYCLED PLASTIC PLASTIC BOTTLE CAPS BENCHES MYSURU CITY CORPORATION INITIATIVE
60 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂടിയിൽ ബെഞ്ച് (ETV Bharat)

പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ അടപ്പുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ബിസ്‌ലേരിയുടെ മൈസൂരു മേഖലാ മേധാവി സൂരജ് വ്യക്തമാക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പുകൾ ഇരിപ്പിടങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പുതിയൊരു ലക്ഷ്യം നൽകാനും സാധിക്കും. വളരെ ഈടുനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഭാവിയിൽ ഇവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ, വീണ്ടും ഉരുക്കി പുതിയ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിഎസ്ആർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോർപറേഷൻ്റെ കേന്ദ്ര ഓഫിസിലും ഒൻപത് മേഖലാ ഓഫിസുകളിലുമാണ് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മൈസൂരു സിറ്റി കോർപറേഷൻ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം മേധാവി മധുകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഓരോ ഇരിപ്പിടത്തിനും ഏകദേശം 60 കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഇവ ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപന ചെയ്തതാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കലാകാരന്മാർ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ ഇരിപ്പിടത്തെയും സവിശേഷമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കൈകോർത്താൽ മാലിന്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമായ പൊതുസ്വത്താക്കി മാറ്റാമെന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ പദ്ധതി.

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TAGGED:

SUSTAINABILITY GOALS
BENCHES MADE RECYCLED PLASTIC
PLASTIC BOTTLE CAPS BENCHES
MYSURU CITY CORPORATION INITIATIVE
PLASTIC WASTE RECYCLING MYSURU

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