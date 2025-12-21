പ്ലാൻ ഉടൻ മാറ്റിയ്ക്കോ, മൈസൂർ മൃഗശാല അടച്ചു; മാരക അണുബാധയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
മൈസൂർ മൃഗശാല ഇപ്പോള് സന്ദർശിക്കാനാകില്ല. നിലവില് മൃഗശാല അടച്ചു. മൃഗശാലയിൽ അണുബാധ മൂലം കുതിര ചത്തതിന് പിന്നാലെ നടപടി. അണുബാധ വിചാരിച്ചതിനേക്കാള് വളരെ മാരകം.
Published : December 21, 2025 at 3:47 PM IST
ബെംഗളൂരു: കേരളത്തില് നിന്നുള്ള യാത്രാ പ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണ് മൈസൂർ. മൈസൂരിലെ ശ്രീ ചാമരാജേന്ദ്ര മൃഗശാല സന്ദർശിക്കാതെ പലരും ഇവിടം വിടാറില്ല. ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് അവധി ആഘോഷമാക്കാൻ മൈസൂരിലേക്കും മൈസൂർ മൃഗശാലയിലേക്കും യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില് അവർക്ക് നിരാശയുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. നിലവില് മൃഗശാലയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് അധികൃകർ. കാരണം എന്തൊണെന്നല്ലേ?
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൃഗശാലയിൽ ഒരു കുതിര മാരകമായ അണുബാധമൂലം ചത്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോള് മൃഗശാലയില് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മാരകമായ ഗ്ലാൻഡർ അണുബാധ മൂലമാണ് മൃഗശാലയിൽ കുതിര ചത്തത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അധികൃതർ പറയുന്നു. ദിനംപ്രതി നൂറു കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് മൃഗശാലയില് എത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് താത്ക്കാലികമായി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ.
ഡിസംബർ 17 നാണ് ഗ്ലാൻഡർ അണുബാധയേറ്റ് രണ്ട് വയസുള്ള ഒരു ആൺ കുതിര ചത്തത്. രോഗബാധിതനായ കുതിര ചത്തെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാനാകില്ല. കാരണം അതിമാരകമാണ് ഈ അണുബാധ. രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ ഇത് പടരാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അതിനാല് മുൻകരുതല് നടപടിയുടെ ഭാഗമായി മൃഗശാലയിലെ മുഴുവൻ മൃഗങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മൃഗശാലയിലെ സീബ്രകളെയും ജിറാഫുകളെയും അണുബാധ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവയുടെ മേഖലകളിലും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചാമരാജേന്ദ്ര മൃഗശാലയിൽ ആറ് സീബ്രകളും 10 ലധികം ജിറാഫുകളുമുണ്ട്. സീബ്രകളും ജിറാഫുകളും ഉള്ള മേഖലയ്ക്ക് സമീപം അണുനാശിനി തളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൃഗങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, കോമ്പൗണ്ട്, പ്രവേശന കവാടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മുതൽ നാല് തവണ വരെ അണു വിമുക്തമാക്കൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നേടിയ കരാറുകാരോട് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണവുമായി വരുന്ന വാഹനം പോലും പ്രവേശന കവാടത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ മൃഗശാലയിലേക്ക് കടത്തിവിടൂ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൃഗശാലയിലെ ജീവികളുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, വിദഗ്ധർ, വന്യജീവി വിദഗ്ധർ എന്നിവർ ചേർന്ന് യോഗം നടത്തി. മൈസൂർ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് മൃഗശാലകളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. മൃഗശാലകളിൽ പാലിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
"റേസ് കോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വാഹനവും കയറ്റരുതെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സീബ്രകളെയും ജിറാഫുകളെയും അണുബാധയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എല്ലാ നടപടികളും ഇതിനോടകം സ്വീകരിച്ചു. കൂടാതെ മൃഗശാലയിൽ എല്ലായിടത്തും അണുവിമുക്തമാക്കൽ പ്രക്രിയ നടത്തിപ്പോരുന്നു. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശവും അഭിപ്രായവും സ്വീകരിച്ച ശേഷം എസ്ഒപി അനുസരിച്ച് അതീവ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്", -മൃഗശാല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പി അനുഷ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Also Read: മൂടൽ മഞ്ഞ് വില്ലനായി; രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് തട്ടി ഏഴ് കാട്ടാനകൾ ചരിഞ്ഞു, യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്