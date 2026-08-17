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റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ സാങ്കേതിക വിസ്‌മയങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് മ്യാൻമർ സംഘം

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ വളർച്ച, സൈബർ സുരക്ഷ, ഡാറ്റാ സെൻ്റർ മാനേജ്‌മെൻ്റ്, സിനിമയ്ക്കും ടെലിവിഷനും വേണ്ടി അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി

U Htin Lin Ramoji Film City Myanmar Information Minister Myanmar Delegation
മ്യാൻമർ പ്രതിനിധി സംഘം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 10:56 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മ്യാൻമർ ഇൻഫർമേഷൻ യൂണിയൻ മന്ത്രി യു ഹ്ടിൻ ലിന്നിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘം ലോകപ്രശസ്തമായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ചു. സിനിമകളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രക്രിയകളും നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിനിധി സംഘം ഞായറാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിയത്. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ.വി റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരമ്പരാഗത തെലുങ്ക് ആചാരപ്രകാരമാണ് മ്യാൻമർ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകിയത്.

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെയും ഇടിവിയിലേയും പ്രതിനിധികൾ സമുച്ചയത്തിൽ ലഭ്യമായ സമഗ്രമായ സിനിമാ നിർമാണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സന്ദർശകർക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ഫിലിം സിറ്റിയിലെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളിലും സിനിമാ നിർമാണ നിലവാരത്തിലും പ്രതിനിധി സംഘം വലിയ മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നൂതനമായ സമീപനങ്ങളെ സംഘം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ വളർച്ച, സൈബർ സുരക്ഷ, ഡാറ്റാ സെൻ്റർ മാനേജ്‌മെൻ്റ്, സിനിമയ്ക്കും ടെലിവിഷനും വേണ്ടി അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി.

ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും മ്യാൻമറിലെ ക്രിയേറ്റീവ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുമാണ് ഇരുപക്ഷവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. മ്യാൻമറിലെ മാധ്യമ, സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവുകൾ, ഡിജിറ്റൽ സിനിമ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായാണ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

സന്ദർശനം ഗുണകരമെന്ന് മന്ത്രി
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം വളരെ പ്രയോജനകരമായിരുന്നുവെന്ന് മ്യാൻമർ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി യു ഹ്ടിൻ ലിൻ പറഞ്ഞു. മ്യാൻമറിലെ മാധ്യമ, സിനിമാ മേഖലകളുടെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാൻ ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു.

ഈ സംഭാഷണം ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ അത്യാധുനിക പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളും സംഘം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. മ്യാൻമറിലെ പ്രാദേശിക സിനിമാ വ്യവസായത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമാനമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാമെന്നതും സംഘം ചർച്ച ചെയ്തു.

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പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ വിതരണം വരെയുള്ള സിനിമാ നിർമാണ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ഇടിവി, റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി അധികൃതർ നൽകിയ വിശദീകരണം സംഘത്തിന് പുതിയ അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകി. ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഉള്ളടക്ക ഉപഭോഗ രീതികൾ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയും സൈബർ സുരക്ഷയെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സിനിമാ പൈതൃകം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിലും ആർക്കൈവ് ചെയ്യുന്നതിലും മ്യാൻമറിനുള്ള താത്പര്യമാണ് ഡാറ്റാ സെൻ്റർ മാനേജ്‌മെൻ്റിലെ ശ്രദ്ധ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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