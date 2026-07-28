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'എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു'; മയക്ക് മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പൂട്ടിയ ജെൻസി വിദ്യാർഥി

സംഭവത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ അമ്മ തന്നെയും ഇളയ സഹോദരനെയും കുറിച്ചോർത്ത് വളരെയധികം ആശങ്കപ്പെട്ടുവെന്നും നാം എപ്പോഴും അനീതിക്കെതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്തണമെന്ന് പതിനെട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു.

NEET IRREGULARITIES CJP PROTEST MUMBAI POLICE COP THREATENING TO PLANT DRUGS VIRAL VIDEO CJP PROTEST
Harshvardhan Kadam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 4:13 PM IST

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മുംബൈ: വ്യാജ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ മുംബൈ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതോടെ തൻ്റെ കുടുംബം വളരെ ആശങ്കയിലായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാർഥി ഹർഷവർധൻ കദം. സംഭവത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ അമ്മ തന്നെയും ഇളയ സഹോദരനെയും കുറിച്ചോർത്ത് വളരെയധികം ആശങ്കപ്പെട്ടുവെന്നും നാം എപ്പോഴും അനീതിക്കെതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്തണമെന്ന് പതിനെട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു. മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഒരു പരിഹാരമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നീറ്റ് ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് ജൂലൈ 22 ന് ഉൽഹാസ്‌നഗറിൽ നിന്ന് ദാദറിലേക്ക് കോക്ക്കോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഹർഷവർധൻ കദം. അവിടെവച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിരവധി പേർക്കൊപ്പം ഇയാളേയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

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കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ ദാദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കോണ്‍സ്റ്റബിൾ പ്രതിഷേധക്കാരെ അസഭ്യം പറയുകയും പ്രതിഷേധിക്കാൻ തിരിച്ചെത്തിയാൽ "പോക്കറ്റിൽ 50 ഗ്രാം മയക്ക് മരുന്ന് പൊടിവച്ച് വ്യാജ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമെന്ന്" ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. പൊലീസുകാരൻ്റെ ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്‌ത് ഹർഷവർധൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തതോടെ സംഭവം ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.

പൊലീസുകാരനെതിരെ വ്യാപക രോഷം വർധിച്ചതോടെ മുംബൈ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുകയും സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തു. ജൂലൈ 22 ന് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ദാദറിൽ പോയതായിരുന്നു താനെന്നും "തങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും അനീതി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തങ്ങൾ അതിനെതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്തണമെന്നും മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനല്ലെന്നും" ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ ഹർഷവർധൻ പറഞ്ഞു.

"ദാദറിൽ നിന്ന് ശിവാജി പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന റാലിക്കിടെ ചില വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് ഫോണിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു ഞാൻ, പക്ഷേ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും റെക്കോർഡുചെയ്യരുതെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റാലി പുനരാരംഭിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികളോടൊപ്പം പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നതോടെ ഹർഷവർധനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. "എന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഉടൻ, ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എല്ലാം റെക്കോർഡു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പൊലീസ് എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ അത് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങളെ ദാദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാനിനുള്ളിൽ വെച്ച് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഞാൻ അത് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡു ചെയ്‌ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"സംഭവത്തിന് ശേഷം നിരവധി കോളുകൾ വന്നതോടെ അമ്മ എന്നെക്കുറിച്ചോർത്ത് ആശങ്കപ്പെട്ടു. എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മ, ഇളയ സഹോദരൻ, ഞാൻ- മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംഭവത്തിനുശേഷം, എൻ്റെ അമ്മ വളരെ വിഷമിച്ചു, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്‌തതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. അവർക്ക് ആശങ്ക തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കി, ഇപ്പോൾ സിഎസ് പഠിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഉയരക്കുറവ് കാരണം എന്നെ അതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല. വീഡിയോ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, സത്യം പുറത്തുവരില്ലായിരുന്നു, നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാരെ ഇത് ബാധിക്കുമായിരുന്നു" ഹർഷവർധൻ പറഞ്ഞു. എംഎൻഎസ് വിദ്യാർഥി സേനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് അമിത് താക്കറെ ഹർഷവർധനെ വിളിച്ച് പൂർണ പിന്തുണ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

NEET IRREGULARITIES
CJP PROTEST MUMBAI POLICE
COP THREATENING TO PLANT DRUGS
VIRAL VIDEO CJP PROTEST
VIDEO OF COP THREATENING PROTESTERS

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