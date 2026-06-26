മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് ഇരട്ടത്താപ്പ്; വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൽ നിർവചനം വേണമെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ
മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കർഷകർക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാർഷികോത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിരുന്നു
Published : June 26, 2026 at 10:26 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ മുഖമുദ്ര ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിർവചനം നൽകാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ. എക്സൈസ് വകുപ്പ് മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം പുതിയ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പഴവർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഒളിച്ചുകളിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സർക്കാരിന് വ്യക്തതയില്ല
മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കർഷകർക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാർഷികോത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ നിലപാടുകൾ കർഷകരോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം എന്നതിന് കൃത്യമായൊരു നിർവചനം കൊണ്ടുവരാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പിനോ സർക്കാരിനോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കശുമാങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ, ചക്ക തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിലൂടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം പദ്ധതികളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന സമീപനമാണ് നിലവിലെ ഭരണസമിതി സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടും സർക്കാർ അനങ്ങപ്പാറ നയം തുടരുകയാണെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.
കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്നു
മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിലപാടുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്പാദനവും വിതരണവും സംബന്ധിച്ച് സുതാര്യമായ നയം രൂപീകരിക്കണം. ഇതിനായി വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും കർഷക സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്താനും സർക്കാർ തയാറാകണം.
മുൻ സർക്കാർ തുടങ്ങിവച്ച ജനകീയ പദ്ധതികളെ രാഷ്ട്രീയ വിരോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കാർഷികോത്പന്നങ്ങളായ കശുമാങ്ങ, ചക്ക, വാഴപ്പഴം എന്നിവയിൽ നിന്ന് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവും വൈനും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. ഇതിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കയറ്റുമതി സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
മുൻ സർക്കാർ ഇതിനായി അബ്കാരി നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം മരവിപ്പിച്ച മട്ടിലാണ്. കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പ്രായോഗികമായ ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നത്. മദ്യനയത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട്.
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നിർവചനം സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിലും പുറത്തും വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടും കൃത്യമായൊരു മറുപടി നൽകാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നും കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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