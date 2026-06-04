ബിഹാറിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ഐസിയു വാർഡിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് മരണം
20ലധികം രോഗികൾക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. റങ്ങിക്കിടന്ന രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ശ്വാസം മുട്ടിയും പൊള്ളലേറ്റുമാണ് മരിച്ചത്.
Published : June 4, 2026 at 8:15 AM IST
പട്ന: ബിഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം. പ്രസാദ് ആശുപത്രിയുടെ അഞ്ചാം നിലയിലെ ഐസിയു വാർഡിൽ പുലർച്ചെയുണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ നാല് രോഗികൾ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ശ്വാസം മുട്ടിയും പൊള്ളലേറ്റുമാണ് മരിച്ചത്.
പുലർച്ചെ 3.55നാണ് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച വൻ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. തീയും പുകയും പെട്ടെന്ന് പടർന്നതോടെ വാർഡിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. പലരുടേയും മൃതദേഹങ്ങൾ പൂർണമായും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. അതിനാൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അധികൃതരുള്ളത്.
VIDEO | Muzaffarpur, Bihar: DM Subrata Kumar Sen on fire at ICU of a private hospital, says, " a total of 15 patients were admitted at the facility, and we have so far obtained records for 13 of them. some patients were also being treated in the ccu. they have now been shifted and… pic.twitter.com/I0c8HYOsMO— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
മരണസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 20ലധികം രോഗികൾക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ ഇവരെ മുസാഫർപൂരിലെ മറ്റ് പ്രധാന ആശുപത്രികളിലേക്ക് വേഗം മാറ്റി. പലരുടേയും ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കും.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
തീപിടിത്തമുണ്ടായ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നവരും നാട്ടുകാരും ഓടിയെത്തി. കനത്ത പുക വാർഡിൽ പടർന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വലിയ തോതിൽ ദുഷ്കരമായി മാറി. പിന്നീട് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ പൂർണമായും അണച്ചത്. ഐസിയുവിൻ്റെ ജനാലകൾ തകർത്താണ് പലരേയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചത്.
നാട്ടുകാരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധിയാളുകളെ വലിയ അപകടമില്ലാതെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ചില രോഗികൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു
അതിദാരുണമായ ദുരന്തത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോട് അദ്ദേഹം കർശനമായി നിർദേശിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസും ഫൊറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി.
ആശുപത്രിക്ക് മതിയായ അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മുസാഫർപൂർ ജില്ലാ കലക്ടറോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ എത്തിച്ചാണ് തീമുഴുവൻ അണച്ചത്. വാർഡിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചതിനാൽ കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ദുരന്തവിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് അതിരാവിലെ തന്നെ ആശുപത്രി പരിസരത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞ് എത്തിയ ഉറ്റവരുടേയും ബന്ധുക്കളുടേയും നിലവിളി ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. കാണാതായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടോ എന്ന് കണ്ണീരോടെ തിരയുന്ന കാഴ്ച ദാരുണമായിരുന്നു. ആശുപത്രിക്കുള്ളിലേക്ക് വെളിയിൽനിന്നുള്ള ആളുകൾ തള്ളിക്കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വൻ പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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മരിച്ചവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും. തീപിടിത്തത്തിൽ പൂർണമായും കത്തിക്കരിഞ്ഞതിനാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. വലിയ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും സുരക്ഷാ പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ധ സംഘം വരുംദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തും. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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