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പ്രകൃതിക്കായി ഒരു സൈക്കിൾ യാത്ര; എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ താണ്ടി തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത സമൂഹം, വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുക എന്നതാണ് ഈ യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം

ENVIRONMENT PROTECTION bicycle journey plastic free society CYCLIST Muthu Selvam
Muthu Selvam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 10:23 AM IST

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അമരാവതി: പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനാകും? മഞ്ഞും മഴയും വകവയ്ക്കാതെ, പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത സമൂഹമെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യവുമായി ഒരു യുവാവ് സൈക്കിളിൽ താണ്ടിയത് മുപ്പത്തിയെട്ടായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്ററുകളാണ്. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ മുത്തു സെൽവമാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി എട്ട് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള തൻ്റെ ഐതിഹാസിക സൈക്കിൾ യാത്രയുമായി ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത സമൂഹം, വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുക എന്നതാണ് ഈ യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എട്ട് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ 44,000 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കാനും 11 ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തൻ്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വൈഎസ്ആർ കടപ്പ ജില്ലയിലുള്ള ജമ്മലമഡുഗുവിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്.

വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുള്ള യാത്ര
2021 ഡിസംബർ 21ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് മുത്തു സെൽവം തൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനോടകം 38,600 കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ 23 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മഴയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥകളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഈ യുവാവ് തൻ്റെ യാത്ര തുടരുന്നത്. പലപ്പോഴും ദുഷ്കരമായ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഈ യാത്രകളിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളേക്കാൾ വലുതാണ് താൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതിക്കായി ഒരുമിക്കാം
വരും തലമുറയ്ക്ക് ശുദ്ധവായുവും വെള്ളവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയെല്ലാം കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മുത്തു സെൽവം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു തൈയെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കാമെന്നും സൈക്കിൾ പോലുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സൈക്കിൾ സവാരി പരിസ്ഥിതിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ നല്ലതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ലോകത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുത്തു സെൽവത്തിൻ്റെ ഈ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം വലിയൊരു മാതൃകയാണ്.

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മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തും നേരിടുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഈ യാത്രയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും തൻ്റെ യാത്ര കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാനുമാണ് ഈ യുവാവിൻ്റെ തീരുമാനം.

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TAGGED:

ENVIRONMENTAL PROTECTION AWARENESS
TAMIL NADU CYCLIST JOURNEY
PLASTIC FREE SOCIETY GOAL
TREE PLANTATION DRIVE INDIA
MUTHU SELVAM CYCLE JOURNEY

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