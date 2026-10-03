'സത്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നത് തടയണം': 'സത്യാഗ്രഹ' പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി
രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'സത്യാഗ്രഹം' എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
By PTI
Published : October 3, 2026 at 3:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സത്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണെന്നും അത് തടയേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'സത്യാഗ്രഹം' എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാഹുല് ഗാന്ധി. സത്യം ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, 'സത്യാഗ്രഹ' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സർക്കാരിനെതിരായ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 152-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൻ്റെ പിറ്റേന്നാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചത്.
"രാജ്യത്തുടനീളം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുകയാണ്; പലപ്പോഴും അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോരാടുന്നത്. 'ജെൻ-സി' (Gen Z) വിഭാഗക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ, കർഷകർ, ആദിവാസികൾ, ദളിതർ, സ്ത്രീകൾ - ഓരോ പോരാട്ടത്തിനും അതിൻ്റേതായ കഥയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദത്തെ നിശബ്ദമാക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്. ഈ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഭൂപടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് 'സത്യാഗ്രഹം'," രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
देशभर में लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं - और अक्सर अकेले लड़ रहे हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
Gen Z, छात्र, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएँ - हर संघर्ष की अपनी कहानी है। पर जो आवाज़ अकेली उठती है, वो अक्सर दब जाती है।
'सत्याग्रह' इन्हीं आवाज़ों को एक नक्शे पर साथ लाने की पहल है।
बापू ने यही सिखाया था… pic.twitter.com/X8jUwnyLBO
"ബാപ്പു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് സത്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്നാണ്. എന്നാൽ അതിലും വലിയ ആയുധം സത്യത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളും ഏതെങ്കിലും അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കഥ പങ്കുവെക്കൂ. അതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പ്രതിഷേധക്കാർക്കൊപ്പം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ചെയ്യാന് പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നും അത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സത്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനെതിരെ നിലകൊള്ളാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നത് തനിക്ക് പ്രധാനമാണ്.
Across the country, people are fighting for their rights - and too often, fighting alone.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
Gen Z, students, farmers, Adivasis, Dalits, women - every struggle has its own story. But a lone voice is often easier to silence.
‘Satyagraha’ is an initiative to bring these voices… pic.twitter.com/D6gQpmnSNg
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ രാജ്യത്തുടനീളം സത്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണെന്നും ഒപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പലതരം പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതോടൊപ്പം എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ റായ്ബറേലി എംപി പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ദളിത്-ഒബിസി അവകാശങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, പരീക്ഷകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും അവയെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും, നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 'സത്യാഗ്രഹ' വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പിന്തുണ നൽകാനാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
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