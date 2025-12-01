ദലിത് പെണ്കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയ മുസ്ലിം യുവാവ് അറസ്റ്റില്; ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകള്
Published : December 1, 2025 at 3:33 PM IST
ലഖ്നൗ: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ദലിത് പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുസ്ലിം യുവാവ് അറസ്റ്റില്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബസ്തി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. 'ലവ് ജിഹാദ്' ആരോപിച്ച് ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകള് രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
വെള്ളിയാഴ്ച (നവംബർ 28) ജില്ലയിലെ പരശുരാംപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. 'ലവ് ജിഹാദ്' പരാതി ലഭിച്ചെന്നും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും ബസ്തി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അഭിനന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.
പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമപ്രകാരം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സാജിദ് എന്ന മുസ്ലിം യുവാവ് ദലിത് പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില് പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹിന്ദ്വുത്വ അനുകൂല സംഘടനകള് ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവരികയും പരാതി നല്കുകയും ചെയ്തത്. മുസ്ലിം യുവാവ് ദലിത് പെണ്കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതില് വിശ്വ ഹിന്ദു മഹാസംഘ് അംഗങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലവ് ജിഹാദ് ആരോപിച്ച് ഇവര് പ്രതിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും സംഭവത്തില് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നും എസ്പി പറഞ്ഞു. യുവാവിനെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
"സാജിദും പെൺകുട്ടിയും വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഇതൊരു സാധാരണ പ്രണയ വിവാഹമല്ല, മറിച്ച് മത പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചന ആണ്" ഗ്രാമവാസികൾ ആരോപിച്ചു. "പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ, വിവാഹം നിയമപരമായി അസാധുവാണ്. എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, (ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനായി) കൂടുതൽ സേനയെ ഗ്രാമത്തിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനും വിവാഹത്തിനും ശ്രമിച്ചതിന് സാജിദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ട്," ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സനാതന ധർമ്മത്തിന് എതിരെയുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മതപരിവർത്തനം, ലവ് ജിഹാദ്, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തണമെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.
സനാതന വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും, ഇന്ത്യയുടെയും ആഗോള മാനവരാശിയുടെയും മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമജന്മഭൂമിയിൽ ധർമ പതാക അഭിമാനത്തോടെ പറക്കുന്നതുപോലെ, എല്ലാ സനാതനികളുടെ വീടുകളിലും സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ പതാക പാറുന്നത് കാണണമെന്ന് യോഗി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
