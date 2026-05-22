ഭോജ്‌ശാല തർക്കം: ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം

തർക്കപ്രദേശം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമാണെന്നും യഥാർഥത്തിൽ ഇത് ഭോജ്‌ശാലയാണെന്നുമാണ് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അവകാശവാദം. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് കമാൽ മൗലാ മസ്ജിദാണെന്ന് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം

Kamal Maulana Welfare Society President Abdul Samad (ANI)
By ANI

Published : May 22, 2026 at 11:44 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശ് ധാർ ജില്ലയിലെ ഭോജ്ശാലാ സമുച്ചയവും കമാൽ മൗലാ മസ്ജിദും ഉൾപ്പെടുന്ന തർക്കപ്രദേശം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമാണെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം ഇപ്പോൾ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കമാൽ മൗലാ മസ്ജിദിൻ്റെ പരിപാലകൻ ഖാസി മൊയിനുദ്ദീൻ ആണ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തത്.

അവകാശം ഉന്നയിച്ച് ഇരുവിഭാഗവും

തർക്കപ്രദേശം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമാണെന്നും യഥാർഥത്തിൽ ഇത് ഭോജ്ശാലയാണെന്നുമാണ് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അവകാശവാദം. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് കമാൽ മൗലാ മസ്ജിദാണെന്ന് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ കേസ് പരിഗണിച്ച മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇൻഡോർ ബെഞ്ച്, തർക്കത്തിലുള്ള ഈ ചരിത്രസ്മാരകത്തിൻ്റെ മതാത്മക സ്വഭാവം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമായ ഭോജ്ശാലയാണെന്ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭോജ്ശാലാ സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ പൂജകൾ നടത്താനുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ അവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും, ഇവിടെ മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിന് നിസ്കരിക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്ത ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഎസ്ഐ) 2003ലെ ഉത്തരവും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും നിയമപരമായ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയെന്നും മുസ്‌ലിം സമൂഹം ഇതിനോടകം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനുമതി നിഷേധിച്ച് ഭരണകൂടം

സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളും ക്രമസമാധാനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭരണകൂടം അനുമതി നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ ഭോജ്ശാലയിൽ നിസ്കാരം നടത്തില്ലെന്ന് മുസ്ലിം വിഭാഗം അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം നാളെ പകൽ മുഴുവൻ ഭോജ്ശാലാ സമുച്ചയത്തിൽ വിവിധ ആരാധനാകർമങ്ങളുമായി സജീവമാകാൻ ഹിന്ദു വിഭാഗം ഇതിനോടകം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുകൂല വിധിയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് പ്രാർഥനകൾ തുടരാൻ ഹിന്ദു വിഭാഗം തയാറെടുക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കമൽ മൗലാനാ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ സമദും രംഗത്തെത്തി. ഭോജ്ശാലാ-കമാൽ മൗലാ തർക്കത്തിൽ ചരിത്രപരമായി അവിടെ നിസ്കാരം നടന്നിരുന്നതായി തെളിയിക്കാനാണ് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷനിലൂടെ തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അബ്ദുൽ സമദ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.

സമാധാനം നിലനിർത്തുമെന്ന് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം

ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൃത്യമായി ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കാലങ്ങളായി ഇവിടെ നിസ്കാരം നടന്നിരുന്നതായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തങ്ങൾ പ്രാർഥനകൾ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുമെന്നും നിയമപരമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പൂർണമായും പാലിക്കുമെന്നും മുസ്‌ലിം വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ എക്കാലവും ശാന്തിയും സമാധാനവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ വിശ്വാസികളും തയാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ പൂർണമായും നേടിയെടുക്കാൻ നിയമപോരാട്ടം തുടരും. ഈ പള്ളി ഒരു മസ്ജിദായി തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വരുംദിവസങ്ങളിലെ പ്രാർഥനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന് അവരുടെ വീടുകളിലോ മറ്റ് സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലോ നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കോടതി അതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയോ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്താൽ അത് അനുസരിക്കാൻ തങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മുസ്‌ലിം സമൂഹം മുൻപും ഈ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നു. ഈ സ്ഥലം മുഴുവനായി മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിൻ്റേതായതിനാൽ തുടർന്നും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തും എന്നും അബ്ദുൽ സമദ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

