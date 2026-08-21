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105-ാം വയസിൽ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജയിൽ മോചനം; തടവില്‍ കിടന്നത് 32 വർഷങ്ങൾ

ഹർജിക്കാരൻ്റെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത്, കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കേസിൽ ബാക്കിയുള്ള ശിക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

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Representational Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 6:42 PM IST

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സുമിത് സക്‌സേന

ന്യൂഡൽഹി: 32 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 105 വയസിൽ ജയിൽ മോചിതനായി കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി. 1920-ൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മാൾഡ ജില്ലയിൽ ജനിച്ച മൊണ്ടൽ, 1994-ൽ 68-ാം വയസിലാണ് കൊലപാതകക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. 2024 നവംബർ 29-ന് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കൊലപാതക കേസ് സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ശിക്ഷയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഒഴിവാക്കുകയും മുൻ ജാമ്യ ഉത്തരവ് കോടതി അന്തിമമാക്കുകയും ചെയ്‌തു . 1988 ൽ ആരംഭിച്ച നിയമപോരാട്ടത്തിനാണ് ഒടുവിൽ അന്ത്യം കുറിച്ചത്.

ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഹർജിക്കാരൻ്റെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത്, കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കേസിൽ ശേഷിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.

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പ്രതിയുടെ ജീവപര്യന്തം തടവ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും, മൊണ്ടലിനെ ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. 2024 ലെ ഇടക്കാല ജാമ്യ ഉത്തരവ് കേവലവും അന്തിമവുമാക്കുകയാണെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. "ഇടക്കാല ഉത്തരവെന്ന നിലയിൽ, ഹർജിക്കാരനായ രസിക് ചന്ദ്ര മൊണ്ടലിനെ, വിചാരണ കോടതി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട്, നിലവിലെ റിട്ട് ഹർജിയുടെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ കാലയളവിൽ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കണമെന്ന്" 2024 നവംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

മൊണ്ടലിന് പ്രായസംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും. താമസിയാതെ അദ്ദേഹം 104-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമെന്ന് 2024-ൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു.

1994-ൽ, 68 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൊണ്ടൽ 1988-ലെ ഒരു കൊലപാതക കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ശേഷം അദ്ദേഹം ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. 2018-ൽ, കൊലപാതകക്കേസിലെ തൻ്റെ ശിക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പീൽ തള്ളി. പിന്നീട്, അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.

2020-ൽ, 99 വയസുള്ളപ്പോൾ, മൊണ്ടൽ അകാല മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. മൊണ്ടൽ തൻ്റെ വാർദ്ധക്യവും വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. 2021 മെയ് മാസത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെ്യ്‌തിരുന്നു.

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