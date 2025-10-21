ETV Bharat / bharat

ആശുപത്രിയില്‍ കൊടും ക്രിമിനലിനെ വെടിവച്ച് കൊന്ന് പൊലീസ്; പിടികൂടുന്നതിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍

കൊല്ലപ്പെട്ടത് പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിലെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി.

Published : October 21, 2025 at 1:35 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സര്‍ക്കാര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നു. തെലഗാനയിലെ നിസാമാബാദ് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചാണ് ഷെയ്‌ഖ് റിയാസ് എന്ന ഗുണ്ട കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രമോദ് കുമാര്‍ എന്ന പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാള്‍. റിയാസിനെ പിടികൂടാന്‍ പൊലീസ് ഏറെക്കാലമായി അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു.

ഒട്ടേറെ ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ പ്രതിയായ ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയാണ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ കുത്തിക്കൊന്നത്. പിന്നീട് ഇയാളെ പൊലീസ് പിടികൂടുന്നതിനിടെ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

തോക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് വെടിയുതിര്‍ത്തു. തുടര്‍ന്ന് റിയാസിന് നേരെ പൊലീസ് തിരിച്ചും വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വെടിവയ്പ്പില്‍ ഒരു പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിന് പരിക്കേറ്റു.

28 കാരനായ റിയാസ് അറുപത്തിയൊന്ന് കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ്. അതിൽ മൂന്നു കൊലപാതകശ്രമങ്ങൾ, കവർച്ച തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം ആറു കേസുകൾ ഇയാള്‍ക്കെതിരെയുണ്ട്. റിയാസിൽ നിന്ന് ആറു കിലോ സ്വർണ്ണവും 38 ടു വീലറുകളും കണ്ടെടുത്തു.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായാണ് റിയാസിനെ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊലീസുകാരനില്‍ നിന്നും റിയാസ് തോക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് ഇവര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അത് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊലീസ് റിയാസിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തത്.

ഒക്‌ടോബര്‍ 17 നാണ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ഇ. പ്രമോദ് കുമാര്‍(42) റിയാസിന്‍റെ കുത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. റിയാസിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ റിയാസ് ഒളിവില്‍ പോയി. എന്നാല്‍ ഇയാളെ പിടികൂടായിനായി ഡിജിപി ബി. ശിവധര്‍ റെഡി മാന്‍ഹണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പീന്നീട് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ( ഒക്‌ടോബര്‍ 19) ന് നിസാമാബാദ് ടൗണില്‍ വച്ച് സിക്‌സ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ വച്ച് സരംഗാപൂരിന് സമീപം ആസിഫ് എന്നയാളെ റിയാസ് ആക്രമിച്ചു. ഇയാളെ ഗുരുതമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊലീസിന് റിയാസിനെ പിടികൂടാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം.

കൊടും കുറ്റവാളികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി തുടരുമെന്ന് ഡിജിപി അറിയിച്ചു. അതേസമയം തെലഗാന സര്‍ക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രമോദ് കുമാറിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് ഒരുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിരമിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ശമ്പളവും കുടുംബത്തിലെ ഒരാള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി, വീട് കൂടാതെ പൊലീസ് സെക്യൂരിറ്റി വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് 16 ലക്ഷം രൂപയും പൊലീസ് വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് 8 ലക്ഷം രൂപയും നല്‍കുമെന്ന് ഡിജിപി അറിയിച്ചു.

അതേസമയം പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട റിയാസിന്‍റെ മൃതദേഹം കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയില്‍ സംസ്‌കരിച്ചു. പൊസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം കഴിഞ്ഞ് മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബോധന്‍ റോഡിലുള്ള കല്ലറയില്‍ സംസ്‌കരിച്ചു.

TAGGED:

TELANGANA
POLICE ENCOUNTER
MURDER ACCUSED
ENCOUNTER KILLING NEWS
MURDER ACCUSED SHOT DEAD

