തെലങ്കാന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ്, പിന്നാലെ ബിആർഎസ്

ഇതുവരെയുള്ള ഫലമനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളും നേടിയിരിക്കുന്നു. തൊട്ട് പിന്നാലെ ബിആർഎസ് പാർട്ടിയാണുള്ളത്.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഫലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നിൽ. മിക്ക മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത്. നൽഗൊണ്ട, കരിംനഗർ ജില്ലകളിലെ മിക്ക മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഭരണകക്ഷി പതാക ഉയർത്തി.

അതേസമയം ഖമ്മം, മഹബൂബ്‌നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹസ്‌തം പാർട്ടിയാണ് ജയിച്ചത്. വോട്ടെണ്ണൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഫലങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള ഫലമനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളും നേടിയിരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ നെരെദുചെർള, ഹുസുർനഗർ, ഹാലിയ, കോദാഡ്, നന്ദികൊണ്ട, ചന്ദൂർ, ചിത്യാല, ഭൂത്പൂർ, ധർമപുരി, ഭീമിംഗൽ, ബിച്ച്കുന്ദ, ബൻസ്‌വാഡ, യെല്ലറെഡി, ചോപ്പദണ്ടി, സുൽത്താനബാദ്, മാന്താനി, മറിപേഡ, ഡോർണക്കൽ, അശ്വറാപേട്ട്, നാരായണ് ഖേദ്, നാരായണൻ ഖേദ് കൊല്ലപ്പൂർ, മദ്ദൂർ, പെബ്ബേരു, സ്‌റ്റേഷൻ ഘാൻപൂർ എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളും ലഭിച്ചത്.

ഗദ്ദപോതാരം, ഗുമ്മഡില, ഐജ, ഐജ, തോരൂർ, ഇബ്രാഹിംപട്ടണം തുടങ്ങിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ബിആർഎസിന് സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. അതേസമയം ജോഗുലംബ ഗഡ്വാൾ ജില്ലയിലെ വഡേപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് (സിംഹ ചിഹ്നം) ആണ് വിജയിച്ചത്. ആകെയുള്ള 10 വാർഡുകളിൽ എട്ടിടത്തും ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസും ബിആർഎസും ഓരോ സീറ്റ് വീതം നേടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മഹാബൂബ്‌നഗർ ജില്ലയിലെ ദേവരകദ്രയിലെ 12 വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസ് 6 ഉം ബിആർഎസ് 4 ഉം ബിജെപി 1 ഉം മറ്റുള്ളവർ 1 ഉം സീറ്റുകൾ നേടി. മഹാബൂബാദ് ജില്ലയിലെ കേസമുദ്രം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും ലീഡ് ലഭിച്ചില്ല. 16 വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസ് 8 ഉം ബിആർഎസ് 8 ഉം സീറ്റ് നേടി. സംഗറെഡി ജില്ലയിലെ കോഹിർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ, 16 വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസ് 8 ഉം ബിആർഎസ് 5 ഉം സീറ്റുകൾ നേടി. ബിജെപി, എംഐഎം, ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി എന്നിവർ ഓരോ സീറ്റ് വീതവും നേടി.

മഞ്ചേരിയൽ ജില്ലയിലെ ക്യാതനപ്പള്ളിയിലെ 22 വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസ് 7 ഉം ബിആർഎസ് 10 ഉം ബിജെപി 1 ഉം മറ്റുള്ളവർ 4 ഉം സീറ്റ് നേടി. വാനപർത്തി ജില്ലയിലെ അമരചിന്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 10 വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസ് 3 ഉം ബിആർഎസ് 3 ഉം ബിജെപി 3 ഉം മറ്റുള്ളവർ 1 ഉം സീറ്റ് നേടി വിജയിച്ചു. ആസിഫാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 20 വാർഡുകളിൽ ബിആർഎസ് 9 ഉം കോൺഗ്രസ് 7 ഉം മറ്റുള്ളവർ 4 ഉം സീറ്റുകൾ നേടി. മഹബൂബാദ് ജില്ലയിലെ കേസമുദ്രം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സമനില പാലിച്ചു. 16 വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസ് 8 ഉം ബിആർഎസ് 8 ഉം സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്.

മേദക് ജില്ലയിലെ രാമയംപേട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 24, 26 വാർഡുകളിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചു. ചിത്യാലയിലെ 1-ാം വാർഡിൽ ഒരു ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിജയിച്ചു. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച നാഗില്ല സുധാകർ 102 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന 7 കോർപ്പറേഷൻ സീറ്റുകളിലെ ഫലം നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

