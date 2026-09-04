നടുക്കടലിൽ എൻജിൻ നിലച്ചു; ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമീപം കുടുങ്ങിയ ബോട്ടിൽനിന്ന് 38 പേരെ രക്ഷിച്ച് പൊലീസ്
വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി കടലിൽ സവാരിക്ക് പോയ അൻവരി ഫെറി ബോട്ട് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
Published : September 4, 2026 at 8:55 AM IST
മുംബൈ: ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമീപം കടലിൽ എൻജിൻ തകരാറിലായി കുടുങ്ങിയ ഫെറി ബോട്ടിൽനിന്ന് 38 പേരെ മുംബൈ പൊലീസ് അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ 'അൻവരി' എന്ന ബോട്ടാണ് യാത്രാമധ്യേ കേടായത്. പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.
സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് രാത്രി 8.30നാണ് സംഭവം. വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി കടലിൽ സവാരിക്ക് പോയ അൻവരി ഫെറി ബോട്ട് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 1.5 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വച്ച് ബോട്ടിൻ്റെ എൻജിൻ പെട്ടെന്ന് തകരാറിലാകുകയും പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിൽ നടുക്കടലിൽ കുടുങ്ങിയതോടെ യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. 34 യാത്രക്കാരും നാല് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 38 പേരാണ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം
ബോട്ട് കേടായ വിവരം കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചയുടൻ മുംബൈ പൊലീസ് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ബിറ്റ് നമ്പർ ഒന്നിലെ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ അഭിജിത് ഷിൻഡെ, പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗുരവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചത്. അപകടം നടന്നതിന് സമീപം 'ആസാദ് ഹിന്ദ്' എന്ന മറ്റൊരു ഫെറി ബോട്ട് ഉള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ച പൊലീസ് സംഘം, അതിൻ്റെ ഉടമയായ ജുനൈദ് മുല്ലയുമായി വയർലെസ് മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ടു. പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശം ലഭിച്ചയുടൻ ജുനൈദ് തൻ്റെ ബോട്ട് ജീവനക്കാർക്ക് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബോട്ടിന് സമീപത്തേക്ക് പോകാൻ നിർദേശം നൽകി. തുടർന്ന് ആസാദ് ഹിന്ദ് ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അൻവരി ബോട്ട് കെട്ടിവലിച്ച് രാത്രി 9.10ന് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ജെട്ടി നമ്പർ രണ്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചു. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 38 പേരും സുരക്ഷിതരായി ജെട്ടിയിൽ ഇറങ്ങിയതോടെയാണ് ഏവർക്കും ആശ്വാസമായത്.
പുനരാരംഭിച്ച ബോട്ട് സർവീസ്
മഴക്കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് മാണ്ഡവയ്ക്കും ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഫെറി ബോട്ട് ജലഗതാഗത സേവനം പുനരാരംഭിക്കാൻ മാരിടൈം ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. മുംബൈയെ അലിബാഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തതും സമയം ലാഭിക്കുന്നതുമായ മാർഗമാണിത്. വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മാസം ഈ സേവനം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഫെറി ബോട്ട് സർവീസ് എപ്പോൾ തുടങ്ങുമെന്നത് യാത്രക്കാരും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലുള്ളവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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വർഷത്തിൽ ഒൻപത് മാസം അലിബാഗ് മാണ്ഡവയിൽ നിന്ന് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചും ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം 15 ലക്ഷത്തിനടുത്താണ്. പിഎൻപി, മാൽദാർ, അജന്ത, അപ്പോളോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ യാത്രാബോട്ടുകളാണ് ഈ ജലപാതയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും ഒരു ഫെറി ബോട്ട് തുറമുഖത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടും. തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. സ്പീഡ് ബോട്ട്, റോ-റോ എന്നിവയേക്കാൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കാണ് ഫെറി ബോട്ടുകളിലേത്. എന്നാൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്.
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