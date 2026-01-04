ETV Bharat / bharat

'നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു മുംബൈയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഏർപ്പിക്കൂ'; മുനിസിപ്പല്‍ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമായി

മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിൻ്റെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുടെയും പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. താക്കറെ സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമർശനം.

Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde
മുംബൈ: മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമായി. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിൻ്റെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഈ റാലി വെറുമൊരു പ്രചാരണ റാലിയെല്ലെന്നും മറിച്ച് ഒരു വിജയ റാലിയാണെന്നും ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.

"നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു മുംബൈയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ഏർപ്പിക്കൂ" എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്‌നാവിസ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ എംഎൽഎമാരും എംപിമാരും ഭാരവാഹികളും ബിജെപിയുടെയും ശിവസേനയുടെയും നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

"ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രപരമയ വിജയം രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി. ഇനി നമുക്ക് മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ വിജയം നേടണം", ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.

ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ വിമർശിച്ച് ഷിൻഡെ

അഴിമതിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയേയും മുംബൈക്കാരെയും മോചിപ്പിക്കണം. ഇതിനായി മഹായുതി തയ്യാറാണ്. മുംബൈയിലെ മാലിന്യ നിർമാർജനം, റോഡുകൾ, ഭക്ഷ്യ വിതരണം, മിഥി നദിയിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നിവയിൽ അഴിമതി നടത്തിയവർ കാര്യക്ഷമമായ ഭരണാധികാരികളല്ല. മറിച്ച് അഴിമതിയുടെ ചക്രവർത്തിമാരാണെന്ന് ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.

മറാത്തി ജനതയെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ, മെട്രോ പദ്ധതി ആരാണ് തടസപ്പെടുത്തിയത്, ബെസ്‌റ്റ് എന്ന മുംബൈയുടെ ബസ് സർവീസ് ആരാണ് നശിപ്പിച്ചത്, ദരിദ്രരായ മുംബൈക്കാരുടെ സ്വന്തം വീടുകൾ എന്ന സ്വപ്‌നം ആരാണ് തകർത്തത്, മുംബൈയിലെ മികച്ച ഭൂമി സമ്പന്നർക്ക് കൈമാറിയതാരാണ് എന്നീ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഷിൻഡെ ചോദിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഉദ്ധവ് താക്കറെയും പ്രവർത്തകരെയും സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം 'എം' എന്ന അക്ഷരം മറാത്തിയെയല്ല മറിച്ച് ദുഷ്‌പ്രവൃത്തി, സ്വാർഥതാത്‌പര്യം, ധാർഷ്ട്യം എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ മഹായുതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 'എം' എന്ന അക്ഷരം മറാത്തിയേയും മഹാരാഷ്ട്രയേയും മഹായുതിയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഷിൻഡെ പരഞ്ഞു.

"ഇത്രയും വർഷമായി ഈ കൗശലക്കാർ അധികാരത്തിലിരുന്ന് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. നിങ്ങൾ മുംബൈയുടെ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കാൻ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ മുംബൈക്കാരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗം മുംബൈയിലെ അഴിമതിക്കെതിരായ വെല്ലുവിളിയാണ്", ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.

'അവർ മുംബൈയെ പൊൻമുട്ടയിടുന്ന താറാവായാണ് കണക്കാക്കിയത്. അവർ ഇതിനകം മുട്ട തിന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവർ താറാവിനെ അറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. മുംബൈയും മറാത്തി ജനതയും അപകടത്തിലാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ മറാത്തി ജനത അവരുടെ അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വഞ്ചിതരാകില്ലെ'ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുംബൈ മറാത്തി ജനതയുടേതായിരുന്നു. അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ആര് വന്നാലും, അവർക്ക് മുംബൈയെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല. വികസനത്തിന് തടസമാകുന്നവരെയല്ല മറിച്ച് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെയാണ് മുംബൈക്കാർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കി.

നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഒന്നിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെ ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾ 20 വർഷം മുമ്പ് വേർപിരിഞ്ഞത്?അതും പറയൂ. അതിൽ സ്വാർഥതയും അഹങ്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു, താക്കറെ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള സഖ്യത്തെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു മുംബൈ സൃഷ്‌ടിക്കും: ഫഡ്‌നാവിസ്

'മുംബൈയിലെ ചേരി നിവാസികൾക്ക് സ്ഥിരമായ വീടുകള്‍ ഞങ്ങൾ നൽകും. മഹാസഖ്യ സർക്കാർ എസ്‌ആർ‌എ വഴി ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ നൽകി. ധാരാവി പ്രശ്‌നവും ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്‌നം ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെയും ഗതാഗതത്തിൻ്റെയും പ്രശ്‌നമാണ്. അത് പരിഹരിക്കാൻ മെട്രോ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും.

ഞങ്ങൾ വെറുതെ സംസാരിക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതുവരെ അഴിമതി മാത്രമാണ് കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക' എന്നും ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു.

