അധ്യാപകനെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വാറണ്ട് ഭയന്ന് മുംബൈ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി മേയർ റിതു തവ്ഡെ
2016-ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഇന്ന് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുമെന്നും വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും കോടതി കർശനമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതിനാലാണ് അവർ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.
Published : November 2, 2026 at 5:52 PM IST
മുംബൈ: അധ്യാപകനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുംബൈ മേയർ റിതു തവ്ഡെ കോടതിയിൽ ഹാജരായി. കഴിഞ്ഞ വാദം കേൾക്കലിൽ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാതിരുന്ന മുംബൈ മേയർ റിതു തവ്ഡെയ്ക്ക് മുംബൈ സെഷൻസ് കോടതി 1,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസിലും മേയർ ഇന്നത്തെ വാദം കേൾക്കലിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ റദ്ദാക്കുമെന്നും വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഈ നിയമനടപടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന സിറ്റിംഗിൽ മേയർ കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. നേരത്തെ, സെപ്റ്റംബർ 23 ന് നടന്ന വാദം കേൾക്കലിൽ, കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തതിന് സെഷൻസ് കോടതി റിതു താവ്ഡെയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരായ ശേഷം, അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ജി. ജി. ബൻസാലി മേയറുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച്, തൽക്കാലം പതിവ് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം
2016-ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. വകോലയിലെ ഒരു ബി എം സി ഉർദു മീഡിയം സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപികയുടെ സ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കേസിന് ആധാരം. അന്നത്തെ ബിജെപി കോർപറേറ്ററായിരുന്ന റിതു താവ്ഡെയും മറ്റ് ആറ് പേരും സ്കൂളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റിനെ ചീത്തവിളിക്കുകയും രണ്ട് അധ്യാപകരെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന ആരോപണത്തിന്മേൽ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റിതു തവ്ഡെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു വനിതാ അധ്യാപികയെ ബാന്ദ്ര-കുർള സമുച്ചയത്തിലെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. അർബുദ ബാധിതയായിരുന്നു അധ്യാപിക, ചികിത്സയിലായിരിക്കെ ട്രാൻസ്ഫറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് റിതു തവ്ഡെയും മറ്റ് ആറ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും സ്കൂളിൽ പ്രവേശിച്ചു. തുടർന്ന് അവർ പ്രിൻസിപ്പലുമായും അവിടെയുള്ള മറ്റ് അധ്യാപകരുമായും തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. വിഷയം വഷളാവുകയും വഴക്കിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അവിടെ രണ്ട് അധ്യാപകരെ ആക്രമിച്ചതായി റിതു തവ്ഡെയ്ക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
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പ്രിൻസിപ്പൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിതു തവ്ഡെയ്ക്കും മറ്റ് പ്രതികൾക്കുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഐപിസി സെക്ഷൻ 353 (ജോലി തടസപ്പെടുത്തൽ), 332 (പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ), 504 (പൊതുസമാധാനം തകർക്കൽ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എഫ്ഐആർ തയ്യാറിക്കയത്. ഈ കേസിൽ 2017-ൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും പ്രതികൾ നിരന്തരം ഹാജരാകാതിരുന്നതിനാൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കേസ് വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് പ്രതികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റിതു തവാഡെ ഹർജി സമർപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഈ ഹർജി തള്ളി. പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം, തെളിവുകൾ, സാക്ഷിമൊഴികൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുംബൈ സെഷൻസ് കോടതി, റിതു തവാഡെയുടെ ഹർജി തള്ളിയത്.
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