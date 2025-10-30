ETV Bharat / bharat

മുംബൈയില്‍ ഓഡിഷനിടെ 19 കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കി; നാടകീയ നീക്കത്തിനൊടുവില്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

പൊലീസ് നല്‍കിയ വിവരമനുസരിച്ച്, മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച യുവാവാണ് കുട്ടികളെ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കുള്ളില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് ബന്ദിയാക്കിയത്.

ROHIT ARYA CHILDREN HOSTAGE MUMBAI HOSTAGE
ആര്‍എ സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ്, രോഹിത് ആര്യ (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 5:01 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: മുംബൈയിലെ പവായ് ഏരിയയില്‍ കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കി യുവാവ്. പവായ് ഏരിയയില്‍ ആക്റ്റിങ് കോച്ചിങ് സെന്‍റര്‍ കൂടിയായ ആര്‍എ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം. നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ അഭിനയ ക്യാംപില്‍ ഓഡീഷന് പോയ 19 കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കിയ രോഹിത് ആര്യ എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വെബ് സീരീസ് ഓഡിഷനെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ചുവരുത്തിയ 17 സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം 19 പേരെയാണ് രോഹിത് ആര്യ ബന്ദിയാക്കിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ ഓഡിഷനുകൾ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. ദീപാവലി അവധി പ്രമാണിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 25-30 കുട്ടികൾ പരിശീലനത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ 17 കുട്ടികൾ, ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ, ഒരു പ്രദേശവാസി എന്നിവരടക്കം 19 പേരെയാണ് പ്രതിയായ രോഹിത് ആര്യ ബന്ദിയാക്കിയത്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഒരു എയർ ഗണ്ണും ചില കെമിക്കലും ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസ് നല്‍കിയ വിവരമനുസരിച്ച്, മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച യുവാവാണ് കുട്ടികളെ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കുള്ളില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് ബന്ദിയാക്കിയത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടയുടന്‍ തന്നെ മുംബൈ പൊലീസ്, ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ്, പ്രത്യേക ദൗത്യസേന എന്നിവര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പൊലീസ് ദത്തത്രേയ നളാവഡെ പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് കനത്ത പൊലീസ് സന്നാഹം ഒരുക്കുകയും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ബന്ദിയാക്കലിന് മുന്‍പായി രോഹിത് ആര്യ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. താന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തെന്നും അതിന്‍റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കിയെന്നുമാണ് ഇയാള്‍ വീഡിയോയില്‍ അവകാശപ്പെട്ടത്. 'ഞാന്‍ രോഹിത് ആര്യയാണ്.

ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, ഞാനൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വലിയ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല; എനിക്ക് വളരെ ലളിതമായ ആവശ്യങ്ങളാണ്, ധാര്‍മ്മികമായ ആവശ്യങ്ങള്‍, നൈതികമായ ആവശ്യങ്ങള്‍, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍. എനിക്ക് ചില ആളുകളുമായി സംസാരിക്കണം, അവരോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കണം, അവരുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ക്ക് എനിക്ക് മറുചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ചോദിക്കണം. എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങള്‍ വേണം. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞാന്‍ ഒരു തീവ്രവാദിയല്ല, വലിയ പണമോ, അധാര്‍മ്മികമായ കാര്യങ്ങളോ ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഇയാള്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

യുവാവ് മാനസികമായി അസ്വസ്ഥനാണെന്നും, സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്വയം തീകൊളുത്തുമെന്നും കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കിയതായും മുംബൈ പൊലീസ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

സംഭവമറിഞ്ഞയുടന്‍ മുംബൈ പൊലീസിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കാനായി സ്ഥലത്തെത്തി. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരും രോഹിത് ആര്യയുമായി സംസാരിച്ച് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഒടുവില്‍, പൊലീസ് നടത്തിയ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ രോഹിത് ആര്യയെ പിടികൂടുകയും ബന്ദികളാക്കിയ കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതമായി മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഭവം പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. ബാരിക്കേഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് ജനങ്ങളെ പൊലീസ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. രോഹിത് ആര്യ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചനകള്‍. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

Also Read: മതപരിവർത്തനം തടയാൻ 750 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 5000 ക്ഷേത്രങ്ങൾ; വൻ നീക്കവുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

Last Updated : October 30, 2025 at 5:15 PM IST

TAGGED:

ROHIT ARYA
CHILDREN
HOSTAGE
MUMBAI HOSTAGE
MUMBAI HOSTAGE DRAMA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.