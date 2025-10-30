മുംബൈയില് 19 കുട്ടികളെ ബന്ദികളാക്കിയ യുവാവ് പൊലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, കുട്ടികള് സുരക്ഷിതര്
ഇയാളില് നിന്ന് എയര്ഗണ് പിടികൂടിയെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ഓഫ് പൊലീസ് ദത്തത്രേയ നളാവഡെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇയാള്ക്ക് വെടിയേറ്റ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
Published : October 30, 2025 at 6:09 PM IST
മുംബൈ: പവായ് മേഖലയില് 19 സ്കൂള് കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കിയ കേസിലെ പ്രതിയായ രോഹിത് ആര്യ പൊലീസ് വെടിവെയ്പ്പില് കൊല്ലപ്പെട്ടു. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനിടെ പൊലീസിന് നേരെ എയര് ഗണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇയാള് വെടിയുതിര്ത്തതിനെത്തുടര്ന്നാണ് പൊലീസ് തിരികെ വെടിവെച്ചത്. വെടിയേറ്റ നിലയില് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഹിത് ആര്യ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇയാള് നാഗ്പൂര് സ്വദേശിയാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
നേരത്തേ, ഇയാളെ പിടികൂടി ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെന്ന വാര്ത്തകളായിരുന്നു പുറത്തുവന്നിരുന്നത്. ഇയാളില് നിന്ന് എയര്ഗണ് പിടികൂടിയെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ഓഫ് പൊലീസ് ദത്തത്രേയ നളാവഡെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇയാള്ക്ക് വെടിയേറ്റ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
പവായ് ഏരിയയില് ആക്റ്റിങ് കോച്ചിങ് സെന്റര് കൂടിയായ ആര്എ സ്റ്റുഡിയോയില് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം. നാടകീയ സംഭവങ്ങള്ക്കൊടുവില് അഭിനയ ക്യാംപില് ഓഡീഷന് പോയ 19 കുട്ടികളെയാണ് രോഹിത് ആര്യ ബന്ദിയാക്കിയത്.
വെബ് സീരീസ് ഓഡിഷനെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ചുവരുത്തിയ 17 സ്കൂള് കുട്ടികളടക്കം 19 പേരെയാണ് രോഹിത് ആര്യ ബന്ദിയാക്കിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ ഓഡിഷനുകള് നടന്നു വരികയായിരുന്നു. ദീപാവലി അവധി പ്രമാണിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളില് നിന്ന് 25-30 കുട്ടികള് പരിശീലനത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു.
ഇതില് 17 കുട്ടികള്, ഒരു മുതിര്ന്ന പൗരന്, ഒരു പ്രദേശവാസി എന്നിവരടക്കം 19 പേരെയാണ് പ്രതിയായ രോഹിത് ആര്യ ബന്ദിയാക്കിയത്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയില് ഒരു എയര് ഗണ്ണും ചില രാസവസ്തുക്കളും ഇയാളില് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
പൊലീസ് നല്കിയ വിവരമനുസരിച്ച്, മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള് പ്രകടിപ്പിച്ച യുവാവാണ് കുട്ടികളെ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കുള്ളില് പൂട്ടിയിട്ട് ബന്ദിയാക്കിയത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടയുടന് തന്നെ മുംബൈ പൊലീസ്, ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, പ്രത്യേക ദൗത്യസേന എന്നിവര് സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയതായി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ഓഫ് പൊലീസ് ദത്തത്രേയ നളാവഡെ പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് കനത്ത പൊലീസ് സന്നാഹം ഒരുക്കുകയും പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ബന്ദിയാക്കലിന് മുന്പായി രോഹിത് ആര്യ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. താന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കിയെന്നുമാണ് ഇയാള് വീഡിയോയില് അവകാശപ്പെട്ടത്. 'ഞാന് രോഹിത് ആര്യയാണ്.
ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, ഞാനൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വലിയ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല; എനിക്ക് വളരെ ലളിതമായ ആവശ്യങ്ങളാണ്, ധാര്മ്മികമായ ആവശ്യങ്ങള്, നൈതികമായ ആവശ്യങ്ങള്, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങള്. എനിക്ക് ചില ആളുകളുമായി സംസാരിക്കണം, അവരോട് ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കണം, അവരുടെ ഉത്തരങ്ങള്ക്ക് എനിക്ക് മറുചോദ്യങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കില് അത് ചോദിക്കണം. എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങള് വേണം. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞാന് ഒരു തീവ്രവാദിയല്ല, വലിയ പണമോ, അധാര്മ്മികമായ കാര്യങ്ങളോ ഞാന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഇയാള് വീഡിയോയില് പറയുന്നു.
യുവാവ് മാനസികമായി അസ്വസ്ഥനാണെന്നും, സംസാരിക്കാന് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് സ്വയം തീകൊളുത്തുമെന്നും കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കിയതായും മുംബൈ പൊലീസ് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെന്ഡര് ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒരു കോടിയോളം രൂപ ലഭിക്കാന് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇയാള് ഇത്തരത്തില് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
സംഭവമറിഞ്ഞയുടന് മുംബൈ പൊലീസിലെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കാനായി സ്ഥലത്തെത്തി. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരും രോഹിത് ആര്യയുമായി സംസാരിച്ച് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ഒടുവില്, പൊലീസ് നടത്തിയ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ബന്ദികളാക്കിയ കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതമായി മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇയാള് പൊലീസ് സംഘത്തിനു നേരേ എയര്ഗണ് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവച്ചതും പൊലീസ് നടത്തിയ തിരിച്ചടിയില് ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റതും. ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കില് ഇയാള് മരിക്കുകയായിരുന്നു.
