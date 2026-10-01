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ക്യാപ്‌റ്റൻ സ്‌മിത് മച്ചാറിന് ധീരതയ്‌ക്കുള്ള അവാർഡ് നൽകണം; മുംബൈയിലെ വീടിന് പുറത്ത് പ്രാർഥനകളുമായി ജനക്കൂട്ടം

174 യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന വിമാനം തകർക്കാൻ സഹപൈലറ്റ് നടത്തിയ ശ്രമത്തെ തൻ്റെ ധീരതയിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ക്യാപ്‌റ്റൻ സ്‌മിത്ത് മച്ചാർ.

CAPTAIN SMIT MACHCHHAR INDIAN PILOT CAPT SMIT MACHCHHAR FLYDUBAI FZ1073 ATTACK CO PILOT ATTEMPT TO CRASH FLIGHT
Captain Smit Machchhar (X.com)
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By PTI

Published : October 1, 2026 at 6:01 PM IST

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മുംബൈ: യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് FZ1073 വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച സഹപൈലറ്റിനെ, ജീവൻ പണയം വച്ചും നേരിട്ട് നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്‌റ്റൻ സ്‌മിത് മച്ചാറിന് ആദരവ് അറിയിക്കാന്‍ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി. മുംബൈയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള തിലക് നഗറിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലാണ് ജനസാഗരം നിറഞ്ഞത്. 174 യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന വിമാനം തകർക്കാൻ സഹപൈലറ്റ് നടത്തിയ ശ്രമത്തെ തൻ്റെ ധീരതയിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഈ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്‌റ്റൻ.

ക്യാപ്‌റ്റന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥന

യാത്രാമദ്ധ്യേ കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് സഹപൈലറ്റിൻ്റെ കുത്തേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് സ്‌മിത് മച്ചാറിനെ അതിവേഗം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മച്ചാറിൻ്റെ രോഗമുക്തിക്കായി സ്വസ്‌തിക് ഹൈറ്റ്‌സ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കയ്യിലേന്തി പ്രാർഥിച്ചു. വിമാനത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണം വിമാനത്തെ 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 14,000 അടി താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്‌തത്.

'ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തിലക് നഗറിൽ ഒത്തുകൂടിയവരിൽ പലരും മച്ചാറിന് ധീരതയ്ക്കുള്ള 'ശൗര്യ ചക്ര' പുരസ്‌കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'ഭാരത് രത്‌ന'യോ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അഭിമാനമെന്ന് ജനങ്ങൾ

അതേസമയം, സ്‌മിത്തിനെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അറിയാമെന്നും അവൻ്റെ കുടുംബം തനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നും അയൽവാസിയായ ദൗലത്ഭായ് വോറ പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം കുറച്ചുകാലം ബിസിനസ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും സ്‌മിത്തിനെയും സഹോദരനെയും വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് പിതാവ് വളർത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്‌മിത്തിൻ്റെ ഈ നേട്ടത്തിൽ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ട്. അവൻ്റെ ക്ഷമയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലും വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉയർന്ന ലക്ഷ്യബോധമുള്ളപ്പോഴും തികച്ചും വിനയാന്വിതനും ലാളിത്യമുള്ളവനുമായ വ്യക്തിയായാണ് ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ പ്രതീക് ഗാന്ധി മച്ചാറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "സ്‌മിത്ത് എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അവൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ മികച്ചത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു," എന്ന് പ്രതീക് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും സമ്മർദ്ദമേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിലും ശാന്തതയും സമചിത്തതയും കൈവിടാത്ത വ്യക്തിയാണ് സ്‌മിത്ത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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അതുപോലെ സ്‌മിത്തിനൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്ന ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ അമിത് സോണി, വളരെ സന്തോഷവാനും ഊർജ്ജസ്വലനുമായ വ്യക്തിയായാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "അവൻ്റെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. അവനെ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഓരോ മുംബൈക്കാരനും അവനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനമുണ്ട്," എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആ റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മച്ചാറും ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും ദുബായിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും സോണി പറഞ്ഞു. അവർ ഇടയ്ക്കിടെ മുംബൈ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ അടുത്ത തവണ മുംബൈയിലെത്തുമ്പോൾ മച്ചാറിന് ഗംഭീരമായ സ്വീകരണം നൽകുമെന്നും സോണി പറഞ്ഞു.

ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് നഗരത്തിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പൈലറ്റിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. എംബസിയും ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലും മച്ചാറിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കുടുംബവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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CAPTAIN SMIT MACHCHHAR
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FLYDUBAI FZ1073 ATTACK
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