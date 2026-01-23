ETV Bharat / bharat

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ: ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടി നൽകാൻ പൂർണമായും തയാറായിരുന്നുവെന്ന് കരസേനാ മേധാവി

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഇന്ത്യാസ് ന്യൂ നോൽമൽ എന്ന പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിനിടെയാണ് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi
ന്യൂഡൽഹി: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ചെസ് നടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി. പാക് പ്രകോപനത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും തയാറായിരുന്നുവെന്നും ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഇന്ത്യാസ് ന്യൂ നോൽമൽ എന്ന പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിനിടെയാണ് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യം ആയുധം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഏകോപിത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 29 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിൽ തന്നെ ഇതിനായി സൈന്യം സജ്ജമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ഇന്ത്യ ഒരു ത്രിമാന ചെസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു, അവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമുകളുമായി തിരിച്ചടി നടത്തി. പൂർണമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൈന്യം പൂർണമായും തയാറായിരുന്നു. പ്രാരംഭ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വളരെ വിജയകരമായ ഒരു ദൗത്യം കൈവരിക്കാനായി. ഒപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഓപ്പറേഷനായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ വളരെ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന പഴയ അനുമാനം ഇനിയില്ല'' - കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു.

ആധുനിക സംഘർഷം ഇനി ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. നയതന്ത്ര, വിവര, സൈനിക, സാമ്പത്തിക യാഥാർഥ്യത്തെ അവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനു പുറമേ ഉറി, ബാലകോട്ട് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്‌തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഭീകരതയോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ സൈനിക നടപടിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ച ബഹുകക്ഷി പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുസ്‌തകത്തിലുണ്ട്. സത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളുള്ളതുമായ വിവരണമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് ഏഴിന് പുലർച്ചെയാണ് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടത്തിയത്. ഏപ്രിലിൽ 26 നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഭീകരമായ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടി. ''പഹൽഗാം ടെറർ അറ്റാക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി, ജയ് ഹിന്ദ്! ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ'' എന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പുലർച്ചെ 1:51ന് എക്‌സിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സൈന്യം അഭിസംബോധന ചെയ്‌തത്.

