കേരളത്തിന് വൻ തിരിച്ചടി; മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്ത്തുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപനം
അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നിലവിലെ 136 അടിയിൽ നിന്നും നിയമപരമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരമാവധി പരിധിയായ 142 അടിയാക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : August 5, 2026 at 1:26 PM IST
ചെന്നൈ: കേരളത്തിൽ കനത്ത കാലവർഷവും മിന്നൽ പ്രളയഭീതിയും തുടരുന്നതിനിടയിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും കടുത്ത നിലപാടുമായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നിലവിലെ 136 അടിയിൽ നിന്നും നിയമപരമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരമാവധി പരിധിയായ 142 അടിയാക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ധനമന്ത്രി എൻ. മരിയ വിൽസൻ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്നാടുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ നിലവിലെ ഡാം ബലപ്പെടുത്തി ജലസംഭരണം കൂട്ടുമെന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്.
നിലവിലുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ആയുസ് നിലനിർത്താമെന്നും തമിഴ്നാട് വാദിക്കുന്നു. 2014-ലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ജലനിരപ്പ് 142 അടിയാക്കി ഉയർത്താനുള്ള നടപടികളുമായി തമിഴ്നാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അണക്കെട്ട് കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇത് 152 അടിയാക്കി ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മുൻപ് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു.
മുല്ലപ്പെരിയാറിന് പുറമെ മറ്റ് അന്തർസംസ്ഥാന നദീജല തർക്കങ്ങളിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് തമിഴ്നാട് ബജറ്റ് നൽകുന്നത്. കർണാടകയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് അവകാശപ്പെട്ട കൃത്യമായ കാവേരി നദീജലം നിയമപരമായി തന്നെ നേടിയെടുക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ കർണാടക നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേക്കേദാട്ട് അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയെ തമിഴ്നാട് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അതിനെതിരെ നിയമനടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ ഉയരുന്ന ആശങ്കകൾ
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ് 120 അടി പിന്നിട്ടു. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പെയ്യുന്ന അതിതീവ്ര മഴയെത്തുടർന്ന് അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചതാണ് ജലനിരപ്പ് അതിവേഗം ഉയരാൻ കാരണമായത്. 142 അടി (സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം തമിഴ്നാടിന് സംഭരിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള പരമാവധി പരിധി). പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ട് സെക്കൻഡിൽ 3,000 ഘനയടിയിലധികം (Cusecs) വെള്ളമാണ് നിലവിൽ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയകളിൽ നിന്ന് അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
സെക്കൻഡിൽ 256 ഘനയടി വെള്ളം മാത്രമാണ് തമിഴ്നാട് നിലവിൽ വൈഗൈ ഡാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് കേരളം. തമിഴ്നാട് ജലനിരപ്പ് 142 അടിയായി ഉയർത്താൻ വാശിപിടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രളയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാമെന്ന് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തമിഴ്നാട് ബജറ്റിലെ ഈ കടുത്ത പ്രഖ്യാപനത്തോടെ, മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തർക്കങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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