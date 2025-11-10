മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ബല പരിശോധന; രണ്ടാം ഘട്ടം പൂര്ത്തിയാക്കി മേൽനോട്ട സമിതി, റിപ്പോര്ട്ട് ഉടൻ
രണ്ടാം ഘട്ത പരിശോധനയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കിയത്.
Published : November 10, 2025 at 4:45 PM IST
ചെന്നൈ: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സന്ദർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതി. ദേശീയ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി(എൻഡിഎസ്എ) ചെയർമാൻ അനിൽ ജെയിനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര ജലവിഭവ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏഴംഗ മേൽനോട്ട സമിതിയാണ് അണക്കെട്ട് സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയത്.
മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ റിസർവോയർ പ്രദേശത്ത് എൻഡിഎസ്എ സംഘം മുൻപ് ആദ്യ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കിയത്. നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്.
തമിഴ്നാട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ജയകാന്തൻ, കാവേരി സാങ്കേതിക സമിതി ചെയർമാൻ സുബ്രഹ്മണ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ജലവിഭവശേഷി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രിയേഷ്, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാകേഷ് ദോഡേജ, ബെംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് റിസർച്ചിലെ (ഐഐഎസ്സി) ഗവേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആനന്ദ് രാമസാമി എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു.
അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ, ബേബി ഡാം, സ്പിൽ വേ ഷട്ടറുകൾ, തുരങ്കങ്ങൾ, സീപ്പേജ് ലെവലുകൾ, മുഴുവനായുള്ള ജലസംഭരണം എന്നിവയെല്ലാം സംഘം പരിശോധിച്ചു. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സുരക്ഷാ നടപടികളും സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും സാങ്കേതിക ശുപാർശകൾ നൽകുമമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു.
പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നിരീക്ഷണ കമ്മിറ്റി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം മധുരയിൽ അവലോകന യോഗം ചേരുമെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ അന്തിമ നിരീക്ഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും. സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശദമായ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. കണ്ടെത്തലുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും.
തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിൽ വളരെക്കാലമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശങ്കകളെ തുടർന്ന് നിയമപരമായ പരിശോധനകൾ നിരന്തരമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. 2024 ജനുവരിയിലാണ് അനിൽ ജെയിനെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ മേധാവിയായി നിയമിക്കുന്നത്. ഇതേ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു ഏഴംഗ സംഘത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും. ഇതിന് മുൻപ് സംഘം അണക്കെട്ട് സന്ദർശിച്ചത് 2025 മെയ് 22 നായിരുന്നു.
