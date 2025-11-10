ETV Bharat / bharat

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ബല പരിശോധന; രണ്ടാം ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മേൽനോട്ട സമിതി, റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉടൻ

മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ റിസർവോയർ പ്രദേശത്ത് എൻ‌ഡി‌എസ്‌എ സംഘം മുൻപ് ആദ്യ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച പൂർത്തിയാക്കിയത്.

MULLAPERIYAR DAM 7 member dam monitoring team MULLAI PERIYAR DAM INSPECTION National Dam Safety Authority
A new 7-member monitoring team led by National Dam Safety Authority Chairman Anil Jain inspects the Mullaperiyar Dam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സന്ദർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതി. ദേശീയ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി(എൻ‌ഡി‌എസ്‌എ) ചെയർമാൻ അനിൽ ജെയിനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര ജലവിഭവ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏഴംഗ മേൽനോട്ട സമിതിയാണ് അണക്കെട്ട് സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയത്.

മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ റിസർവോയർ പ്രദേശത്ത് എൻ‌ഡി‌എസ്‌എ സംഘം മുൻപ് ആദ്യ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച പൂർത്തിയാക്കിയത്. നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്.

MULLAPERIYAR DAM 7 MEMBER DAM MONITORING TEAM MULLAI PERIYAR DAM INSPECTION NATIONAL DAM SAFETY AUTHORITY
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന മേൽ നോട്ട സമിതി (ETV Bharat)

തമിഴ്‌നാട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ജയകാന്തൻ, കാവേരി സാങ്കേതിക സമിതി ചെയർമാൻ സുബ്രഹ്മണ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ജലവിഭവശേഷി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രിയേഷ്, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാകേഷ് ദോഡേജ, ബെംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് റിസർച്ചിലെ (ഐഐഎസ്‌സി) ഗവേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആനന്ദ് രാമസാമി എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ, ബേബി ഡാം, സ്‌പിൽ വേ ഷട്ടറുകൾ, തുരങ്കങ്ങൾ, സീപ്പേജ് ലെവലുകൾ, മുഴുവനായുള്ള ജലസംഭരണം എന്നിവയെല്ലാം സംഘം പരിശോധിച്ചു. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സുരക്ഷാ നടപടികളും സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും സാങ്കേതിക ശുപാർശകൾ നൽകുമമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു.

പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നിരീക്ഷണ കമ്മിറ്റി തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം മധുരയിൽ അവലോകന യോഗം ചേരുമെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ അന്തിമ നിരീക്ഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും. സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശദമായ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. കണ്ടെത്തലുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും.

MULLAPERIYAR DAM 7 MEMBER DAM MONITORING TEAM MULLAI PERIYAR DAM INSPECTION NATIONAL DAM SAFETY AUTHORITY
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന മേൽ നോട്ട സമിതി (ETV Bharat)

തമിഴ്‌നാടും കേരളവും തമ്മിൽ വളരെക്കാലമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശങ്കകളെ തുടർന്ന് നിയമപരമായ പരിശോധനകൾ നിരന്തരമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. 2024 ജനുവരിയിലാണ് അനിൽ ജെയിനെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ മേധാവിയായി നിയമിക്കുന്നത്. ഇതേ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു ഏഴംഗ സംഘത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും. ഇതിന് മുൻപ് സംഘം അണക്കെട്ട് സന്ദർശിച്ചത് 2025 മെയ്‌ 22 നായിരുന്നു.

ALSO READ: അവധി ദിനങ്ങളില്‍ നാടണയാൻ ഒരുങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടി; പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബസുകള്‍

TAGGED:

MULLAPERIYAR DAM
7 MEMBER DAM MONITORING TEAM
MULLAI PERIYAR DAM INSPECTION
NATIONAL DAM SAFETY AUTHORITY
MULLAI PERIYAR DAM MONITORING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.