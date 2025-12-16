വനിതാ തൊഴില് പദ്ധതിക്കുള്ള പതിനായിരം രൂപ പുരുഷന്മാരുടെ അക്കൗണ്ടില്, തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് സര്ക്കാര്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വനിതാ തൊഴില് പദ്ധതയിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പിഴവ് പുത്തന് വിവാദങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിക ദീദി പദ്ധതിത്തുകയായ പതിനായിരം രൂപ അബദ്ധത്തില് ധാരാളം പുരുഷന്മാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു.
Published : December 16, 2025 at 3:16 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 3:24 PM IST
ദര്ഭംഗ: ബിഹാറില് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര് പ്രഖ്യാപിച്ച വനിത തൊഴില് സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള പതിനായിരം രൂപ സഹായം അബദ്ധത്തില് പുരുഷന്മാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്.
പലരും തങ്ങള്ക്കുള്ള എന്തോ സര്ക്കാര് ധനസഹായമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മുഴുവന് തുകയും ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള് ഇത് സര്ക്കാര് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ഇത് തിരികെ നല്കാനാകില്ലെന്നാണ് അവര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
തന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പതിനായിരം രൂപ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പ് എത്തിയതായി ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ നാഗേന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി. താന് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തങ്ങള്ക്കുള്ള എന്തോ സര്ക്കാര് സഹായധനമായി കരുതി. പണം താന് ചെലവഴിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നാഗേന്ദ്രയെ പോലെ ബല്റാം സാഹ്നി എന്നയാള്ക്കും പണം കിട്ടിയതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇപ്പോള് ഈ പണം തിരികെ നല്കണമെന്നാണ് സര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
എന്നാല് ഛാട്ട്പൂജയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പണം കിട്ടിയത്. അത് ആഘോഷങ്ങള്ക്കായി ചെലവഴിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്താക്കുന്നു. ഇനിയെവിടെ നിന്നാണ് താന് ഇത്ര വലിയൊരു തുക തിരികെ കൊടുക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. ഇത് തങ്ങളെ അപമാനിക്കലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഇവരെ പോലെ തന്നെ തന്റെ സങ്കടം പങ്കു വയ്ക്കുന്നു രാംസാഗര് കുമാറും. സര്ക്കാര് ആദ്യം പണം തന്നു. ഇപ്പോള് തിരികെ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് എവിടുത്തെ നിയമമാണ്. പണമില്ലാതെ തങ്ങള് എങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരായുന്നു.?
മുഖ്യമന്ത്രി മഹിളാ റോസ്ഗാര് യോജനയിലൂടെ സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്വയം തൊഴിലിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ 75 ലക്ഷം സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സര്ക്കാര് പതിനായിരം രൂപ വീതം നിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാലിപ്പോള് ഈതുകയില് ഭൂരിഭാഗവും അബദ്ധത്തില് പുരുഷന്മാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് എത്തിയത് എന്നാണ് ദര്ഭംഗ ജില്ലയിലെ ജാലെ ബ്ലോക്ക് പ്രോജക്ട് മാനേജര് വകുപ്പിന് അയച്ച കത്തില് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പലര്ക്കും പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് വഴി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളാരോടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം വന്നപ്പോള് അത് ചെലവിട്ടു. പണം തിരികെ നല്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. സര്ക്കാര് ഈ തുക എഴുതിത്തള്ളണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നല്കിയിട്ട് അത് തിരികെ ചോദിക്കുന്നത് അനീതിയാണെന്നാണ് പഞ്ചായത്തംഗം ലാലന് പാസ്വാന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ പണം എഴുതി തള്ളിയില്ലെങ്കില് തങ്ങള് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഏതായാലും സംഭവം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണ് ആര്ജെഡി. വോട്ട് വാങ്ങാന് വലിയ ധൃതി കാട്ടിയതിന്റെ ഫലമാണ് ഇതെന്ന് ആര്ജെഡി സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില് കുറിച്ചു. അധികാരം നേടാന് വേണ്ടി എന്ഡിഎ നേതാക്കളും എന്ഡിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പാവങ്ങള്ക്ക് കൈക്കൂലി നല്കി അവരെ ഇപ്പോള് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ആര്ജെഡി കുറിച്ചു.
ഇപ്പോള് പണം തിരികെ നല്കാന് പ്രണയലേഖനം അയക്കുകയാണ്. പട്ടിണിയു പണപ്പെരുപ്പവും കുടിയേറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയുമെല്ലാം ബിഹാറില് അങ്ങേയറ്റമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പണം കിട്ടിയുടന് ഇത് ചെലവാക്കപ്പെട്ടതെന്നും ആര്ജെഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 13, 2025
अब पुरुषों को दस हजार रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे… pic.twitter.com/DTqdMU5ohO