"ആ പണം അങ്കിതയുടെ കുടുംബത്തിന്", വീണ്ടും താരമായി ജിം ട്രെയ്നര് "മുഹമ്മദ് ദീപക്"
കടയുടെ പേര് മാറ്റാനാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകരെ നേരിട്ടാണ് ദീപക് ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇതിനുപിന്നാലെ ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ദീപകിന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കടയുടെ പേര് മാറ്റാനാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകരെ നേരിട്ട് ഹിറോയായ ദീപക് കുമാർ എന്ന മുഹമ്മദ് ദീപക് ആരും മറക്കാൻ ഇടയില്ല. "മേരാ നാം മുഹമ്മദ് ദീപക്" എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുത്വവാദികളെ എതിർത്ത ദീപക് കുമറിന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയടക്കം നിരവധിപേർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ ദീപകിൻ്റെ ധീരത എടുത്ത് കാണിച്ച് ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ തുക തനിക്ക് വേണ്ടെന്നും അത് കൊല്ലപ്പെട്ട അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെയും മറ്റ് നിരാലംബരുടെയും കുടുംബത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും ദീപക് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രഖ്യാപനവും സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായിട്ടുണ്ട്.
ആരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട അങ്കിത ഭണ്ഡാരി?
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഋഷികേശിലുള്ള വനാന്ത്ര റിസോർട്ടിലെ 19 വയസുള്ള റിസപ്ഷനിസ്റ്റായിരുന്നു അങ്കിത ഭണ്ഡാരി. ബിജെപി നേതാവ് വിനോദ് ആര്യയുടെ മകൻ പുൾകിത് ആര്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിസോർട്ടിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായിരുന്നു അങ്കിത.
2022 സെപ്റ്റംബർ 18 നാണ് അങ്കിതയെ കാണാതാവുന്നത്. അങ്കിതയുടെ മൃതദേഹം പിന്നീട് ഋഷികേഷിന് സമീപം കനാലിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്താണ് അങ്കിതയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. റിസോര്ട്ടിലെ അതിഥികൾക്ക് ചില പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ റിസോർട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്കിത സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.
അധിക സര്വീസ് ചെയ്താല് കൂടുതല് പണം നല്കാമെന്ന് റിസോര്ട്ട് അധികാരികള് പറഞ്ഞിരുന്നതായി അങ്കിത സുഹൃത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അങ്കിതയെ കാണാതായത്. അങ്കിതയെ കാണാതായി ആറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ 18 ന് രാത്രി അങ്കിതയും പ്രതികളും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ അങ്കിതയെ ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുകയും ബലപ്രയോഗത്തിനു ശേഷം ചീല കനാലിൽ തള്ളുകയുമായിരുന്നു. റിസോർട്ടിലെ വിഐപി അതിഥികൾക്കു ലൈംഗിക സേവനത്തിനു വിസമ്മതിച്ചതിനാലാണ് അങ്കിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. കേസിൽ റിസോട്ടർട്ട് ഉടമയും രണ്ട് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികളെ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു.
വൈറലായ "മുഹമ്മദ് ദീപക്"
उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2026
दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं - उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज़ रौंदने की साज़िश कर रहे हैं।
वे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज़्यादा चुभती है।
संघ परिवार… pic.twitter.com/c1D4VHV5XO
വെറുമൊരു പേരിനെ ചൊല്ലി തർക്കിക്കാനെത്തിയ ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകരെ മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ദീപക് ജനാധിപത്യ ബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതെന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയുടെ കടയുടെ പേരിൽ ബാബ എന്ന പേര് ചേർത്തതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകരുമായി തർക്കമുണ്ടായത്.
ബാബ എന്ന പേര് മത വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ആ പേര് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദേശം. എന്നാല് വർഷങ്ങളായി കട നടത്തുന്നതിനാൽ പേര് മാറ്റുന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണെന്നായിരുന്നു കടയുടമയുടെ മറുപടി.
പേര് മാറ്റുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം രൂപപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കടയ്ക്ക് സമീപം ജിം നടത്തുന്ന ദീപക് കുമാർ എത്തി കാര്യം തിരക്കുന്നത്. പേര് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കടയുടമയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുതെന്നും ദീപക് കുമാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകർ തൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചേദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ദീപക് എന്ന് മറുപടി നൽകുകയുമായിരുന്നു എന്ന് ദീപക് പറയുന്നു.
ഈ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വലിയ തോതില് പ്രചരിക്കുകയും, നിരവധിപേര് ദീപകിന് പിന്തുണയുമായി എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ദീപക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വീരനായകനാണെന്നും ബിജെപിയും സംഘപരിവാറും കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും വേണ്ടി ദീപക് പോരാടുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു.
കോൺഗ്രസ് എംപി ഇമ്രാൻ പ്രതാപ്, എഐഎംഐഎം മേധാവി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി, കോട്ദ്വാർ മുൻ എംഎൽഎയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഹരക് സിങ് റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദീപക്കിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
