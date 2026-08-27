എം.പി.എസ്.സി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച; 3 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ അറസ്റ്റിൽ
2025 ജൂലായ് 29നാണ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്
Published : August 27, 2026 at 7:54 AM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (എം.പി.എസ്.സി) നടത്തിയ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഗ്രൂപ്പ്-ബി) പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്.ഡി.എ) വകുപ്പിലേക്കുള്ള ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിയമന നടപടികൾ എം.പി.എസ്.സി പൂർണമായും റദ്ദാക്കി.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തിയത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ്
ഓഗസ്റ്റ് 26നാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. എം.പി.എസ്.സി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അഭിജിത് ഗണപത്റാവു ലെൻഡ്വെ, അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫിസർമാരായ വിശ്വേശ്വർ ദത്താത്രയ നകാതെ, ഗോപാൽ ഭട്ടു മറാഠെ, കൗടില്യ അക്കാദമി ഡയറക്ടർ പ്രവീൺ ദിലീപ് പാട്ടീൽ, അമൃത് നാംദേവ് പാട്ടീൽ, ലോകേഷ് എന്ന ഗൗരവ് രാജേന്ദ്ര പാട്ടീൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടുവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടി സെൽ ഇൻസ്പെക്ടർ മങ്കേഷ് ദേശായിയുടെ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്), മഹാരാഷ്ട്ര കോംപറ്റിറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മാൽപ്രാക്ടീസസ്) ആക്ട് 2024, അഴിമതി നിരോധന നിയമം 1988 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ പ്രതികൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തുകയും അത് അനധികൃതമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
പരാതി നൽകിയത് ഉദ്യോഗാർഥികൾ
2025 ജൂലായ് 29നാണ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. തുടർന്ന് ഈ വർഷം മാർച്ച് 22ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഓഫ്ലൈൻ സ്ക്രീനിങ് പരീക്ഷ നടത്തി. ജൂൺ 12ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 506 ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ഇതിൽ 488 പേരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ജൂലായ് ഒന്നു മുതൽ 22 വരെ നടന്നു. ഇതിനുശേഷം 485 പേർ യോഗ്യത നേടിയതായും മൂന്നുപേർ അയോഗ്യരായതായും കാണിച്ച് കമ്മിഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ താത്കാലിക മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ജൂലായ് 22നും 26നും ഇടയിൽ പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉദ്യോഗാർഥികളും ജനപ്രതിനിധികളും കമ്മിഷന് ഇ-മെയിൽ വഴി പരാതി നൽകി. മാർച്ച് 20ന് തന്നെ ചിലർക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിച്ചുവെന്നും ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് നിയമന നടപടികൾ റദ്ദാക്കാൻ കമ്മിഷൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ പരീക്ഷ പിന്നീട് നടത്തുമെന്നും ഇതിനായി വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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അതേസമയം, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ എം.പി.എസ്.സി ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയും ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് എൻ.സി.പി (എസ്.പി) എം.എൽ.എ രോഹിത് പവാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഏജൻ്റുമാർ വഴി 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഓരോ ചോദ്യപേപ്പറും വിറ്റതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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