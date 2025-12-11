' പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുക, ബീജിങ് ശൈലിയിലുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക'; ശൂന്യവേളയില് വായു മലിനീകരണം
വിഷവായു സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു രാജ്യസഭയില് ശൂന്യവേളയിലെ പ്രധാന ചര്ച്ച, വൈദ്യുതി ബസുകള് നിരത്തിലിറക്കുക, വിഷവായു ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിര്ദ്ദേശങ്ങളും സഭയിലുയര്ന്നു.
Published : December 11, 2025 at 6:07 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പാര്ലമെൻ്റ് ശീതകാല സമ്മേളനങ്ങള് പുരോഗമിക്കവെ ഡല്ഹിയിലെ വായു മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശങ്കകള് ഉന്നയിച്ച് രാജ്യസഭാംഗങ്ങള്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനങ്ങള് മാറ്റണമെന്നും ബീജിങ് ശൈലിയിലുള്ള വായു ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും അംഗങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശൂന്യവേളയിലായിരുന്നു അംഗങ്ങള് ഇക്കാര്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചത്.
ഡല്ഹിയില് നിലവില് വര്ധിച്ചു വരുന്ന ഉയര്ന്ന മലീനീകരണം കണക്കിലെടുത്താണ് അംഗങ്ങള് ഇക്കാര്യം സഭയില് പരമാര്ശിച്ചത്. വിഷവായു രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വന് പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കുകയാണെന്നും അടിയന്തര നടപടികള് വേണമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം സമ്മേളനം മറ്റ് നഗരങ്ങളില് വച്ച് നടത്താനുള്ള ആലോചനകള് ആരംഭിക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സമ്മേളനം ഡല്ഹിയില് നിന്ന് മാറ്റണം-ബിജെഡി
വായു ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ശൈത്യകാല- ബജറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ബിജെഡി രാജ്യസഭാംഗം മാനസ് രഞ്ജൻ മംഗരാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തലസ്ഥാനത്തെ മലിനീകരണത്തെ മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമെന്നും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു.
ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ അടിയന്തരമായ നടപടികള് വേണമെന്ന് ഒഡിഷയില് നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗം മംഗള്രാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൻ്റെ സംസ്ഥാനം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ ഞങ്ങള് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. അതുപോലെ ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം പരിഹരിക്കാൻ സമാനമായ ഒരു ദ്രുത നടപടി എത്രയും പെട്ടന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സഭയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവയെ സമാനതകളില്ലാത്ത അച്ചടക്കത്തോടെ നേരിടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡിഷ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഭയുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുന്ന അംഗങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡ്രൈവർമാർ, ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ദിവസേന നേരിടുന്ന വിഷവായു പ്രശ്നങ്ങള് എംപി എടുത്തുകാട്ടി.
കൂടാതെ മലിനീകരണം കൂടിയ മാസങ്ങളിൽ നിർണായക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അനാവശ്യമായി ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭുവനേശ്വർ, ഹൈദരാബാദ്, ഗാന്ധിനഗർ, ബെംഗളൂരു, ഗോവ, ഡെറാഡൂൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ശുദ്ധവായുവും മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള നിരവധി നഗരങ്ങളെ മംഗരാജ് നിർദ്ദേശിച്ചു.
"ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ച് കൃത്യതയോടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒഡിഷയ്ക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വന്തം അംഗങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് തീർച്ചയായും പാർലമെൻ്റിൻ്റെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയും" അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
തൻ്റെ നിർദ്ദേശം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലെന്ന് മംഗരാജ് പറഞ്ഞു. ശൈത്യകാലത്ത് മികച്ച വായു ഗുണനിലവാരമുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തേടുന്നതിന് ചര്ച്ചകള് ആരംഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബീജിങ് ശൈലിയിലുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കണം- കോൺഗ്രസ് എംപി
ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി മാണിക്കം ടാഗോർ പറഞ്ഞു. മലിനീകരണം തടയാന് സര്ക്കാർ ബീജിങ് ശൈലിയിലുള്ള ശുദ്ധവായു അടിയന്തര പദ്ധതി ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സഭയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജനങ്ങൾ വിഷവായു ശ്വസിക്കുന്നത് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ വേണ്ടത്ര നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബീജിങ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയേക്കാൾ മലിനമായിരുന്നു. പക്ഷേ കർശനമായ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ മലിനീകരണ മുക്തമായെന്നും അദ്ദേഹം സഭയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം ഗതാഗത സംവിധാനത്തില് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"നിയമലംഘകർക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ പൊതു ബസുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുക. മലിനമായ വായുവിൽ ജനങ്ങൾ ശ്വാസംമുട്ടുമ്പോൾ, ഒരു രാജ്യത്തിനും സ്വയം വികസിതമെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല" കോൺഗ്രസ് എംപി പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഡൽഹിയിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുത്തനെ വഷളാകുന്നു. വൈക്കോൽ കത്തിക്കൽ, വാഹനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നത്, നിർമ്മാണ മേഖലയില് നിന്നുള്ള പൊടി, മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാലാവസ്ഥ എന്നിവ ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. നിർണായകമായ പാര്ലമെന്റ് നടപടികളും ബജറ്റ് സമ്മേളനവും ഉൾപ്പെടുന്ന ശൈത്യകാല സമ്മേളനം മലിനീകരണ സമയത്ത് നടത്തുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്.
