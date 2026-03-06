മാംസാഹാരം വിളമ്പി; മധ്യപ്രദേശില് പ്രതിഷേധവുമായി ഹിന്ദു സംഘടനകള്, ഹോട്ടല് ജീവനക്കാര് അറസ്റ്റില്
Published : March 6, 2026 at 5:57 PM IST
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശ് ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സാമ്രാട്ട് വിക്രമാദിത്യ ഹോട്ടലിൽ മാംസാഹാരം വിളമ്പുന്നതിനെതിരെ പരാതിയുമായി ഹിന്ദു സംഘടനകള്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരായ രാകേഷ് സെൻ, പ്രിയങ്ക പട്ടേൽ, ഹരിശങ്കർ സാഹു, അർപിത് തിവാരി എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. മഹാകാലേശ്വർ ജ്യോതിർലിംഗം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ അകലെയാണ് ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഹോട്ടലിൽ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ വിഭവം നോൺ-വെജിറ്റേറിയനാണെന്ന തരത്തിൽ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ഫോട്ടോയ്ക്ക് ശേഷം വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നതോടെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തി. ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ഹോട്ടലിലെ നാല് ജീവനക്കാർ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയായിരുന്നു ഇതെന്ന് അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി.
ഹിന്ദു ജാഗരൺ മഞ്ച് കൺവീനർ അർജുൻ ഭദൗരിയ വിഷയത്തൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രതികൾക്ക് എതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഷയം കൂടുതൽ വിവാദമായതോടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് അന്വേഷണം നടത്തി നാല് ജീവനക്കാർക്ക് എതിരെ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചു.
രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ്, സാമ്രാട്ട് വിക്രമാദിത്യ ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ, നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അത് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം കൈ കഴുകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ജീവനക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം. തുടർന്ന് വിഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഒരു കത്തും ഭോപ്പാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതിയായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
അന്വേഷണത്തിൽ ബ്രെഡ്, തൈര്, ചീസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ തയ്യാറാക്കിയ വിഭവം നോൺ-വെജിറ്റേറിയനാണെന്ന വ്യാജേന പ്രതികൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടത്തി.ഹോട്ടലിൽ നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പ്രതികൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജർ സതീഷ് പഥക് പറഞ്ഞു.
'വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിലും സത്യസന്ധതയിലും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. ഹോട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ഭോപ്പാലിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ എത്തി. അന്വേഷണത്തിൽ, ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച നാല് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു' സതീഷ് പഥക് പറഞ്ഞു.
പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജർ പറഞ്ഞു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാലുപേരും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇവരെ കാണാതായി. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇ-മെയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതികൾക്ക് എതിരെ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കളങ്കം വരുത്തൽ, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രതികളെയും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മഹാകൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ചാർജ് ഗഗൻ ബാദൽ പറഞ്ഞു.
