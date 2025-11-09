നിലത്ത് കടലാസിട്ട് കുട്ടികള്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പിയ സംഭവം; രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ സ്റ്റീല് പ്ലേറ്റുമായി സ്കൂള് അധികൃതര്
ഇത്രയും ദയനീയമായി ഒരു സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ലജ്ജിക്കണമെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.
Published : November 9, 2025 at 10:57 AM IST
ഭോപാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഷിയോപൂർ ജില്ലയിലെ ഹുള്ളാപൂരിലെ സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്ക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം ചെയ്തതിന് വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ അധികൃതരുടെ ഇടപെടല്. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്കൂള് അധികൃതരുടെ ഇടപെട്ടത്.
കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം വിളമ്പാനായി സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകള് വാങ്ങിയെന്ന് സ്കൂള് മാനേജ്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയും ദയനീയമായി ഒരു സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ലജ്ജിക്കണമെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എക്സ് പേജിലൂടെ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ വലിയ വിമർശനമാണ് സ്കൂളിനെതിരെ ഉയർന്നത്. സംഭവത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ കുട്ടികള്ക്ക് നിലത്തിരുത്തി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന വീഡിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 8, 2025
और जब से ये खबर देखी है कि वहां बच्चों को मिड-डे मील अख़बार पर परोसा जा रहा है, दिल टूट सा गया है।
ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है, और उन्हें इज़्ज़त की थाली तक नसीब नहीं।
20 साल से ज्यादा की BJP सरकार, और बच्चों की थाली… pic.twitter.com/ShQ2YttnIs
''ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ വികസനം വെറും മിഥ്യയാണ്. ഇവർ അധികാരത്തിൽ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ കാണുക. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളാണ് ഇവർ, അവർക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് നൽകാനുള്ള മാന്യത പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരമൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ ദയനീയമായി സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കണം" - രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചു.
വീഡിയോ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ബിജെപി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ രാംനിവാസ് റാവത്തും സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അഭിഷേക് മിശ്രയും പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം കഴിച്ചു. സ്കൂൾ പരിസരം മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പുതിയ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കുട്ടികള് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് നേതാക്കന്മാർ വിശദീകരിച്ചത്.
''ഇന്ന്, ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സംഘവും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ഭക്ഷണവും പരിശോധിച്ചു. പ്ലേറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം ശരിയായി വിളമ്പിയതായി കണ്ടെത്തി. പൊതു പ്രതിനിധികളോടൊപ്പം ഞാനും അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഇനി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്” - അഭിഷേക് മിശ്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
विजयपुर के हुल्लपुर गाँव में बच्चों को कागज़ पर मध्यान्ह भोजन कराए जाने जैसी अमानवीय घटना से मन अत्यंत दुखी है।— Ramniwas Rawat (@rawat_ramniwas) November 8, 2025
जांच में पाया गया कि विद्यालय में पूर्व से ही भोजन कराने हेतु बर्तन उपलब्ध थे, जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा था — यह अत्यंत निंदनीय है।
(1/3) pic.twitter.com/ktTz5bJLMw
അതേസമയം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പിയ സംഭവത്തിൽ ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘത്തിൻ്റെ കരാർ റദാക്കി. സംഘത്തിലെ പ്രതിനിധിയും സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളതുമായ ഭോഗിറാം ധാക്കഡ് എന്ന വ്യക്തിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
