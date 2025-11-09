ETV Bharat / bharat

നിലത്ത്‌ കടലാസിട്ട്‌ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പിയ സംഭവം; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വീഡിയോയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ സ്‌റ്റീല്‍ പ്ലേറ്റുമായി സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍

ഇത്രയും ദയനീയമായി ഒരു സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ലജ്ജിക്കണമെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

MP SCHOOL paper meal VIDEO MID DAY MEAL ON NEWSPAPER mp SHEOPUR SCHOOL VIDEO RAHUL GANDHI MP SCHOOL VIDEO
Rahul Gandhi shared a video on X of school children having a mid-day meal on a newspaper (x@RahulGandhi)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 9, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭോപാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഷിയോപൂർ ജില്ലയിലെ ഹുള്ളാപൂരിലെ സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം ചെയ്‌തതിന് വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ അധികൃതരുടെ ഇടപെടല്‍. ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരുടെ ഇടപെട്ടത്.

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണം വിളമ്പാനായി സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകള്‍ വാങ്ങിയെന്ന് സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയും ദയനീയമായി ഒരു സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ലജ്ജിക്കണമെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എക്‌സ് പേജിലൂടെ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ വലിയ വിമർശനമാണ് സ്‌കൂളിനെതിരെ ഉയർന്നത്. സംഭവത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രൈമറി സ്‌കൂളിൽ കുട്ടികള്‍ക്ക് നിലത്തിരുത്തി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന വീഡിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

''ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ വികസനം വെറും മിഥ്യയാണ്. ഇവർ അധികാരത്തിൽ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ കാണുക. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായ നിഷ്‌കളങ്കരായ കുട്ടികളാണ് ഇവർ, അവർക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് നൽകാനുള്ള മാന്യത പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരമൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ ദയനീയമായി സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കണം" - രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സ് ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീഡിയോ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ബിജെപി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ രാംനിവാസ് റാവത്തും സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അഭിഷേക് മിശ്രയും പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം കഴിച്ചു. സ്‌കൂൾ പരിസരം മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പുതിയ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കുട്ടികള്‍ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് നേതാക്കന്മാർ വിശദീകരിച്ചത്.

''ഇന്ന്, ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സംഘവും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ഭക്ഷണവും പരിശോധിച്ചു. പ്ലേറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം ശരിയായി വിളമ്പിയതായി കണ്ടെത്തി. പൊതു പ്രതിനിധികളോടൊപ്പം ഞാനും അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഇനി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്” - അഭിഷേക് മിശ്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പിയ സംഭവത്തിൽ ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘത്തിൻ്റെ കരാർ റദാക്കി. സംഘത്തിലെ പ്രതിനിധിയും സ്‌കൂളിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളതുമായ ഭോഗിറാം ധാക്കഡ് എന്ന വ്യക്തിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു.

Also Read: മോദിയും അമിത് ഷായും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

TAGGED:

MP SCHOOL PAPER MEAL VIDEO
MID DAY MEAL ON NEWSPAPER MP
SHEOPUR SCHOOL VIDEO
RAHUL GANDHI MP SCHOOL VIDEO
MEAL ON NEWSPAPER MP SCHOOL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.