ജന്തർ മന്തറിലെ പൊലീസിൻ്റെ ആക്രമങ്ങളിൽ അടിയന്തര നടപടി വേണം; അമിത് ഷാക്ക് കത്തെഴുതി എംപി സന്തോഷ് കുമാർ
ജനാധിപത്യപരമായ വിയോജിപ്പുകളെ നേരിടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ പൊലീസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ
By ANI
Published : October 4, 2026 at 11:03 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ആക്രമങ്ങളിൽ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപി പി. സന്തോഷ് കുമാർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാക്ക് കത്തെഴുതി. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പകരം സമാധാപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
പ്രക്ഷോഭകാരികളെ തടങ്കലിലാക്കുന്നതിനോ അവർക്കെതിരെ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിയൽ ടാഗുകളും പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബാഡ്ജുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണ വേളയിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തവും ദൃശ്യവുമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയ ടാഗുകളും ധരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡൽഹി പൊലീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ നമ്പർ 51-ഉം അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൗരന്മാർക്കെതിരെ ഭരണകൂടം നിർബന്ധിത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജ്യ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂലൈയിൽ ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ഇത്തരം സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളില്ലാതെ യുണിഫോം ധരിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിതിനെ കുറിച്ചും സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
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മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ സമരക്കാർക്കെതിരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച വ്യക്തികൾ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇത്തരം നടപടികളിൽ സമയബന്ധിതമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അമിത് ഷായോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്ന പൗരന്മാരെ ശത്രുക്കളായി കാണാതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജനാധിപത്യപരമായ വിയോജിപ്പുകളെ നേരിടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ പൊലീസിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിലെ പൊലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിനും അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സന്തോഷ് കുമാർ ഡൽഹി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജ്യ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് മൂന്ന് എഫ്ഐആറുകളാണ് രജിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ഇന്നലെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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