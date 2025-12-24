ETV Bharat / bharat

പച്ചക്കറിയിലെ കീടനാശിനി വില്ലനായി; റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്-കാബേജ് കറി കഴിച്ച അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നാല് പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ നാല് പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോയിലെ ഗൗതം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്‌സിലെ ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ച അഞ്ച് പേരും.


Khajuraho Resort (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 5:03 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
ഭോപാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോയിലെ ഗൗതം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്‌സിൽ നിന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കാബേജ് കറി കഴിച്ച് അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നാല് പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. റിസോർട്ടിലെ ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ച അഞ്ച് പേരും.

ഖജുരാഹോ സ്വദേശി ബിഹാരി (57), ഖജുരാഹോ നിവാസിയായ റാം സ്വരൂപ് (47), ഝട്‌കര ഗ്രാമവാസിയായ റോഷ്‌നി (30), ഖജുരാഹോ സ്വദേശി ദയാറാം (70), പന്ന സ്വദേശി ഹാർദിക് (20), ഖജുരാഹോ സ്വദേശി ഗിർജ രാജക് (35), പ്രിയഗി കുശ്‌വാഹ (50), ഖജുരാഹോ സ്വദേശി പ്രഗിലാൽ, ഖജുരാഹോ സ്വദേശി സോണി കുശ്വാഹ (33) എന്നിവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. ഇതിൽ പ്രിയഗി ലാൽ, റാം സ്വരൂപ്, ഗിർജ രാജക്, ഹാർദിക്, സോണി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബാക്കി നാല് ഗുരുകരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ എട്ടാം തിയതിയാണ് ഖജുരാഹോയിലെ ഗൗതം ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരായ ഒൻപത് പേർ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കാബേജും ഉപയോഗിച്ച് വെജിറ്റബിള്‍ കറിയുണ്ടാക്കി കഴിച്ചത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ജീവനക്കാരെ ഛത്തർപൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നില ഗുരുതരമാവുകയായിരുന്നു.


MP Khajuraho Resort food poisoning Case death toll deceased (ETV Bharat)

ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ ഛത്തർപൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചുതന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. മറ്റ് ആറ് പേരെ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്‌ക്കായി ഗ്വാളിയോറിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് രണ്ട് പേർ കൂടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ അപകടകരമായ കീടനാശിനികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ലഭിച്ച പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും കാബേജിലും കീടനാശിനി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായെന്ന് ഛത്തർപൂർ അഡിഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആദിത്യ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. "ഖജുരാഹോയിലെ ഗൗതം റിസോർട്ടിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയർന്നു. ഗ്വാളിയോർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ദയാറാം റായ്ക്വാർ എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തിൽ നാല് ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിനകം ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു.

ആരോഗ്യ വകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എസ്‌ഐടി സംഘവും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്'' - പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആദിത്യ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത്. പിന്നീട് ഡിസംബർ 14ന് നാലാമത്തെയാളുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിസംബർ 23ന് അഞ്ചാമത്തെ മരണവും സംഭവിച്ചു.

Last Updated : December 24, 2025 at 5:23 PM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

