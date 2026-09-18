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സമ്പാദ്യം രാഷ്ട്രത്തിന്, ശരീരം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്'; മാതൃകാപരമായ പടിയിറക്കവുമായി ജസ്റ്റിസ് അവനീന്ദ്ര കുമാർ സിങ്

ഹൈക്കോടതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'ഫുൾ കോർട്ട് ഫെയർവെൽ' ചടങ്ങിലാണ് ജസ്റ്റിസ് അവനീന്ദ്ര സിങ് തന്‍റെ മാതൃകാപരമായ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

JUDGE AVINDRA KUMAR SINGH JUSTICE AVANINDRA KUMAR SINGH MP HIGHCOURT NEWS MADHYA PRADESH HIGHCOURT
ജസ്റ്റിസ് അവനീന്ദ്ര കുമാർ സിങ് (MP HighCourt)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 5:35 PM IST

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ജബല്‍പുര്‍: മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അവനീന്ദ്ര കുമാർ സിങ് 36 വർഷത്തെ ദീർഘമായ ന്യായാധിപ സേവനത്തിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 17-ന് വിരമിച്ചു. വെറുമൊരു ജഡ്ജിയുടെ പടികളിറങ്ങലായിരുന്നില്ല അത്, പകരം സ്വന്തം ജീവിത സമ്പാദ്യവും മരണാനന്തര ശരീരവും സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാതൃകാപരമായ ഒരു യാത്രയയപ്പായിരുന്നു അത്.

ഹൈക്കോടതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'ഫുൾ കോർട്ട് ഫെയർവെൽ' ചടങ്ങിലാണ് ജസ്റ്റിസ് അവനീന്ദ്ര സിങ് തന്‍റെ മാതൃകാപരമായ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ തന്‍റെ ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ (ജി.പി.എഫ്) സമാഹരിച്ച ഏകദേശം 1.01 കോടി രൂപ പൂർണമായും പി.എം കെയർ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ തുക രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിനും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഉപകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതോടൊപ്പം താനും ഭാര്യയും ചേർന്ന് മരണാനന്തരം ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ജബൽപൂരിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

മരണശേഷവും തങ്ങളുടെ ശരീരം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിനും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ഉപകരിക്കണമെന്ന ആശയമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത്. തന്‍റെ ഈ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന പ്രേരണ ഭാര്യയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ ചടങ്ങിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭാര്യയുടെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ വിരമിക്കൽ കാലത്തും അത് തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

1990 മെയ് 31-ന് സിവിൽ ജഡ്ജിയായാണ് ജസ്റ്റിസ് അവനീന്ദ്ര കുമാർ സിങ് തന്‍റെ നീതിന്യായ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശ് നീതിന്യായ മേഖലയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജില്ലാ ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായി ഉയർന്നു. കട്നി, ഖണ്ട്വ, ഛത്തർപൂർ, ധാർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2017-ൽ ഖണ്ട്വ ഫാമിലി കോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ജഡ്ജ്, 2018-ൽ ഛത്തർപൂർ ജില്ലാ ജഡ്ജ്, 2022-23 കാലയളവിൽ ധാർ പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി പ്രിൻസിപ്പൽ രജിസ്ട്രാറായും പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച സേവന പാരമ്പര്യവും വാർഷിക രേഖകളും പരിഗണിച്ച് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം നൽകിയ ശുപാർശയെ തുടർന്ന് 2023 ഏപ്രിലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കുകയും 2023 മെയ് 1-ന് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഹൈക്കോടതി സേവനത്തിനിടയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പല വിധികളും അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2026-ൽ ജസ്റ്റിസ് വിവേക് അഗർവാളുമൊന്നിച്ചുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലിരിക്കെ, വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഭീഷണി നേരിട്ട ഒരു വനിതാ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ 2026 മെയ് മാസത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ 25 വർഷത്തെ കഠിനതടവായി കുറച്ച വിധിന്യായം, പ്രതിയുടെ തിരുത്തൽ സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചുള്ള നിയമ തത്ത്വങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒന്നായിരുന്നു.

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JUSTICE AVNINDRA KUMAR SINGH

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