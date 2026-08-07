പൊലീസിൻ്റെ വ്യാജ കൊലപാതകക്കേസ്: 17 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കോടതി വിധി
പൊലീസ് അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ യാതൊരു സത്യസന്ധതയുമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരെ വ്യാജം.
Published : August 7, 2026 at 7:31 PM IST
ഭോപാൽ: പൊലീസിൻ്റെ വ്യാജ കഥകളുടെയും കളവായ സാക്ഷിമൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട് 17 വർഷത്തോളം ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിച്ച രണ്ട് നിരപരാധികളെ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. ദാമോ സ്വദേശികളായ തുളസിറാം, ഹർ പ്രസാദ് എന്നിവരെയാണ് ഉടനടി മോചിപ്പിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ജസ്റ്റിസ് വിവേക് അഗർവാൾ, ജസ്റ്റിസ് അവനീന്ദ്ര കുമാർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
പൊലീസ് നിർമ്മിത കഥ; ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്
പൊലീസ് അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ യാതൊരു സത്യസന്ധതയുമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഹൈക്കോടതി വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പുറത്തുവന്നത്. അങ്ങനെയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കേസ് രേഖകളിൽ എവിടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച കേസ് റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇതെന്ന് ഇതോടെ തെളിഞ്ഞു.
2009-ലെ സംഭവവും വൈരുധ്യം നിറഞ്ഞ മൊഴികളും
2009 ഓഗസ്റ്റ് 25-നാണ് ദാമോയിലെ മണിയാഡോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്യാരേലാൽ ഗദാരിയ എന്നയാൾ കുത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. അയൽവാസികളായ തുളസിറാമും ഹർ പ്രസാദുമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്യാരേലാലിൻ്റെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
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എന്നാൽ പ്യാരേലാലിൻ്റെ ഭാര്യയും മകനും നൽകിയ മൊഴികളിൽ വലിയ വൈരുധ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ മരിച്ചുവെന്നാണ് മകൻ പറഞ്ഞത്. ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഭാര്യ മൊഴി നൽകിയത്. കൂടാതെ, ഒപ്പിടാൻ അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നിട്ടും റിപ്പോർട്ടിൽ പ്യാരേലാലിൻ്റെ വിരലടയാളം മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
17 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടം
2012-ൽ ദാമോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതി ഇരുവരെയും കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തി ഐ പി സി 302, 320, 450 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. തങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്നും കേസിൽ തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതികൾ 2012-ൽ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ നൽകിയെങ്കിലും, കേസിൻ്റെ അന്തിമവിധി വരാൻ 17 ദീർഘവർഷങ്ങൾ എടുത്തു. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ജയിലിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വന്ന ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഒടുവിൽ ഹൈക്കോടതിയിലൂടെ നീതി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.
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