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രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപി വിലയ്ക്കെടുക്കുമെന്ന് ഭയം, മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ കർണാടകയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു

എല്ലാ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെയും പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്ന് സൗൻസർ എംഎൽഎ വിജയ് രേവനാഥ് ചൗരെ

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The Congress MLA will leave Karnataka (ETV Bharat)
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By ANI

Published : June 9, 2026 at 1:47 PM IST

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ഭോപാൽ: ജൂൺ 18ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരെ വിലയ്ക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണം. ക്രോസ് വോട്ടിങ് തടയുന്നതിനും പാർട്ടിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്തുന്നതിനുമായി എംഎൽഎമാരെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

230 അംഗ സംസ്ഥാന നിയമസഭയാണ് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഇലക്ടറൽ കോളജ്. നിയമസഭയുടെ നിലവിലെ അംഗബലം 229 ആയതിനാൽ, പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് 58 ഒന്നാം മുൻഗണനാ വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്.

164 എംഎൽഎമാരുള്ള ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് 116 വോട്ടുകളോടെ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാണ്. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തരുൺ ചുഗ്, സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി രജനീഷ് അഗർവാൾ എന്നിവരെയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശ് ഫിഷർമെൻ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ മഹേഷ് കേവതിനെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർഥിയായും ബിജെപി രംഗത്തിറക്കി. മുൻ എംപി മീനാക്ഷി നടരാജനെയാണ് കോൺഗ്രസ് നാമനിർദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണ നിലനിർത്താനാകുമെന്ന് പാർട്ടി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കേവതിൻ്റെ കടന്നുവരവ് മത്സരത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

എംഎൽഎമാരെ കർണാടകയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു
ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉമങ് സിംഗാറിൻ്റെ വസതിയിൽ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ (സിഎൽപി) യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നത് വരെ എംഎൽഎമാരെ മധ്യപ്രദേശിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നിർദേശത്തിൽ അവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

എല്ലാ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെയും പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്ന് സൗൻസർ എംഎൽഎ വിജയ് രേവനാഥ് ചൗരെ ദേശീയ വാർത്ത ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരായ യാദവേന്ദ്ര സിങ്, ബാബു ജാൻഡൽ എന്നിവരും എംഎൽഎമാരെ കർണാടകയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബിജെപി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ എല്ലാവരെയും പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉമങ് സിംഗാർ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. ബിജെപി അംഗങ്ങൾ നോട്ടുകെട്ടുകളുമായി തങ്ങളെ സമീപിച്ചതായി ചില പാർട്ടി എംഎൽഎമാർ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അവർ അവരെ തിരിച്ചയച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനകൾ പരാജയപ്പെടുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. ചില എംഎൽഎമാർക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറാൻ താത്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ തീരുമാനമായതിനാൽ എല്ലാവരെയും മാറ്റുകയാണെന്നും യാദവേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. ബിജെപി തങ്ങളെ വിലയ്ക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലാണ് എംഎൽഎമാരെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമം
കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ബിജെപിക്ക് അനായാസം വിജയിക്കാം. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസിനാണ് മുൻതൂക്കം.

ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി സിംഗാറിൻ്റെ വസതിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ 60 ഓളം കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ പങ്കെടുത്തു. ഒരു പാർട്ടി എംഎൽഎ ഡൽഹിയിലായതിനാൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. മുതിർന്ന നേതാവ് കമൽനാഥ് ഓൺലൈനായാണ് പങ്കെടുത്തത്.

നിലവിൽ 230 അംഗ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അംഗബലം 229 ആണ്. ബിജെപിക്ക് 164 എംഎൽഎമാരും കോൺഗ്രസിന് 64 എംഎൽഎമാരുമാണുള്ളത്. ഭാരത് ആദിവാസി പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റുണ്ട്. ദാതിയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാജേന്ദ്ര ഭാരതിയുടെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കിയതോടെ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.

ഷിയോപൂർ ജില്ലയിലെ വിജയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ മുകേഷ് മൽഹോത്രയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാഗർ ജില്ലയിലെ ബിനയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ നിർമല സപ്രെയുടെ നിയമസഭാ അംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇന്നലെ സപ്രെ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗബലം 62 ആയി കുറഞ്ഞേക്കാം. എങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ നാല് വോട്ടുകൾ കൂടി അവർക്ക് ലഭിക്കും. മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഓരോ സ്ഥാനാർഥിക്കും വിജയിക്കാൻ 58 വോട്ടുകൾ വീതം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടാൻ ബിജെപിക്ക് 116 വോട്ടുകൾ വേണം.

ആകെയുള്ള 164 വോട്ടുകളിൽ 116 എണ്ണം നേടിയാൽ ബിജെപിക്ക് 48 വോട്ടുകൾ ബാക്കിയുണ്ടാകും. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെയും മറ്റ് 22 എംഎൽഎമാരെയും തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലെത്തിച്ച് കമൽനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ ബിജെപി താഴെയിറക്കിയ 2020 ലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ജാഗ്രതയോടെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. സിന്ധ്യ നിലവിൽ എൻഡിഎയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിയാണ്.

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