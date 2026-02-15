കേരളത്തിൽ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി; ആത്മ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മോഹൻ യാദവ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകള് സജീവം
തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ബിജെപിയുടെ വിജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ബിജെപി ഫോർ വികസിത കേരളം യോഗത്തിലെ പരമാർശം.
ഭോപ്പാൽ: കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ബിജെപിയുടെ വിജയം പൊതുജന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ്. സംസ്ഥാനത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി വലിയ വിജയം നേടുമെന്നും മോഹൻ യാദവ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ബിജെപിയുടെ വിജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പരമാർശം. 'ബിജെപി ഫോർ വികസിത കേരളം' പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയും എൻഡിഎയും നേടിയ വിജയം പൊതുജന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവാണ്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കേരളത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കും'' - മോഹൻ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.
മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, പൊതുജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പൊതുസേവനം താഴെത്തട്ടിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും ബിജെപി ഫോർ വിക്ഷിത് കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായി. കേരളത്തിൽ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 13 അംഗ സംഘമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗ്വാളിയോറിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. എംപി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറുമായും പ്രതിനിധികള് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ജനസംഘ കാലഘട്ടം മുതൽ കേരളത്തിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനായി പോരാടുന്നുവെന്ന് നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
കേരള മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ മനോവീര്യം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിനിധികള് വ്യക്കമാക്കി.
നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നവീൻ കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ.
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ പാർട്ടിക്കു 30% വോട്ടിലധികം ലഭിച്ച 30 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എന്തു വിലകൊടുത്തും വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളോടും പ്രവർത്തകരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തായിരുന്നു ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മടങ്ങിയത്. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഈ വോട്ടുകൾ കൂടി നേടി വിജയം ഉറപ്പിക്കാനായിരുന്നു ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ്റെ ആഹ്വാനം.
