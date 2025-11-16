വിവാദ പരാമര്ശവുമായി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി; രാജാറാം മോഹന് റോയ് ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി ഇന്ദര്സിങ് പാമര്. വിവാദമായതോടെ ഖേദപ്രകടനം
രാജാറാം മോഹന് റോയിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. റോയിയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രം തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം, വിവാദമായതോടെ മാപ്പുമായി മന്ത്രി.
Published : November 16, 2025 at 3:36 PM IST
അഗര്മാള്വ: വായതുറന്നാല് വിവാദമുണ്ടാക്കുക എന്നത് തുടരുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയിലെ മന്ത്രിമാര്. ഇക്കുറി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇന്ദര് സിങ് പാമര് ആണ് രാഷ്ട്രീയ ഇടനാഴികളില് വിവാദത്തിന് തിരി കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രം വ്യാജ മഹാന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇന്ദര്സിങിന്റെ കണ്ടെത്തല്.
ബിര്സ മുണ്ടെയുടെ 150ാം ജന്മദിനാഘോഷങ്ങള്
ബിര്സമുണ്ടെയുടെ 150ാം ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അഗര്മാള്വയിലെ ഗാന്ധി ഉപവനിലുള്ള കമ്യൂണിറ്റിഹാളില് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില് മുഖ്യാതിഥി ആയി എത്തിയതായിരുന്നു ഇന്ദര് സങ്. ബിര്സമുണ്ടെയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജാ റാം മോഹന് റോയിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പ്രസംഗം. നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശം.
ബ്രിട്ടീഷുകാര് വ്യാജ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കര്ത്താക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു
രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കിയ യഥാര്ത്ഥ നായകരെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ദര് സിങ് പാമര് പറഞ്ഞു. രാജാറാം മോഹന്റോയ് ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റ് ആയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാര് പലരെയും രാജ്യത്തെ വ്യാജ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കര്ത്താക്കളാക്കി മാറ്റി. രാജാറാം മോഹന് റോയ് അത്തരത്തിലൊരാളാണ്. മോഹന് റോയ് തുടങ്ങി വച്ച മതപരിവര്ത്തനം പിന്നീട് ബിര്സ മുണ്ടെയാണ് നിര്ത്തലാക്കിയതെന്നും സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതപരിവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത്
ബിര്സ മുണ്ടെയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാര് മിഷണറി വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ അനുമതി നല്കിയിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ പഠിക്കണമെങ്കില് മതം മാറണമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരില് ഇത്തരത്തില് ബ്രിട്ടീഷുകാര് നിര്ബന്ധിത മതപരിവര്ത്തനം നടത്തി. ബിര്സ മുണ്ട പിന്നീട് ഇക്കാരണത്താല് മിഷണറി സ്കൂള് വിട്ടു. സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനപ്പിക്കുന്നതിനായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. ബിര്സ മുണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളുമായി കലഹിച്ചു. ജനങ്ങള്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
മരണം വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക്കെതിരെ പോരാടി
ബിര്സമുണ്ട മരണം വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക്കെതിരെ പൊരുതിയെന്നും സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗോത്ര വിഭാഗത്തെ മതപരിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നതില് നിന്ന് അദ്ദേഹം തടഞ്ഞു. നമ്മുടെ മുന്കാല സര്ക്കാരുകള് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിലെ മഹാന്മാരായ മനുഷ്യരെ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടാന് അനുവദിച്ചില്ല. 2025 മൂന്ന് കാരണങ്ങള് കൊണ്ട് ഓര്മ്മക്കുമെന്നും സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒന്ന് ബിര്സ മുണ്ടെയുടെ 150ാം പിറന്നാള് എന്നനിലയില്. രണ്ട് സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ 150ാം ജന്മവാര്ഷികമെന്ന നിലയിലും മൂന്നാമതായി വന്ദേമാതരത്തിന്റെ നൂറ്റമ്പതാം ജനന വര്ഷമെന്ന നിലയിലും.
ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന വന സംരക്ഷണമാണ്. എംഎല്എ മധു ഗെഹ്ലോട്ട്, ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന് ഓം മാളവ്യ തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയില് സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
രാജാറാം മോഹന് റോയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏജന്റെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിവാദമായതോടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇന്ദര് സിങ് രംഗത്ത് എത്തി. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാു സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കര്ത്താവുമായ റാം മോഹന് റായിക്കെതിരെ നടത്തിയ അധിക്ഷേപങ്ങള്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനമാണ് ഉയര്ന്നത്.
ഇതോടെ മാപ്പ് പറയാന് അദ്ദേഹം നിര്ബന്ധതനായി. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലാണ് സിങ് ഖേദപ്രകടന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. താന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചാണ് പരാമര്ശിച്ച്. വാക്കുകള് പുറത്ത് വന്നപ്പോള് അത് രാജാറാം മോഹന് റോയിക്കെതിരെ ആയി്പോയി. അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കര്ത്താവാണ്. താന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയില് മാപ്പ് പറയുന്നുവെന്നും തന്റെ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ക്ഷമിക്കണമെന്നുമാണ് വീഡിയോയില് പറയുന്നത്.
Also Read: പുത്തന് മാതൃക തീര്ത്ത് വിദ്യാര്ത്ഥികള്; പഠനയാത്രയില് നിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ച പണം കര്ഷകരുടെ മക്കളുടെ പഠനച്ചെലവിന് സമ്മാനിച്ചു
സിങിന്റെ പരാമര്ശം പുറത്ത് വന്നയുടന് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം വിമര്ശനത്താല് ചൂട് പിടിച്ചു. സാമൂഹ്യപരിഷ്കര്ത്താക്കള്, ബുദ്ധിജീവികള്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള് തുടങ്ങിയവര് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലും ഇയാള്ക്കെതിരെ വിമര്ശനങ്ങള് നിറഞ്ഞു. പാമര് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇയാളുടെ പരാമര്ശങ്ങള്ക്കെതിരെ ഉയര്ന്നിട്ടുള്ള ചര്ച്ചകള് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക