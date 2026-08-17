മൂന്ന് മാസത്തിൽ രണ്ട് കൊലപാതകം; അന്വേഷണം അവസാനിച്ചത് സീരിയൽ കില്ലറിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകന് ട്രെയിനിങ് നൽകിയത് അമ്മ
കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ മകന് അമ്മ പ്രത്യേകം ട്രയിനിങ് നൽകി. ശാരീരികക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വീട്ടിൽ ജിം ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി നൽകി.
Published : August 17, 2026 at 11:11 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകള് അകാലത്തിൽ മരിക്കുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കൊലപാതകമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സീരിയൽ കില്ലറിനെ. സംഭവത്തിൽ അമ്മയും പ്രായപൂർത്തിയാത്ത മകനും പിടിയിൽ. സിദ്ദിപേട്ട് ജില്ലയിലെ ഭൂപള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.
എളുപ്പത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കാനായി അമ്മ തെല്ലകുല രജിത (38) പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനെ കൊലയാളിയാക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ആസൂത്രിതമായി സ്ത്രീകളെ കൊന്ന് കത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും രീതി. കൊലപാതകത്തിന് ശാരീരിക ക്ഷമത ലഭിക്കാൻ മകന് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ജിം സൗകര്യവും അമ്മ ഒരുക്കി നൽകിയെന്ന് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (സിപി) രശ്മി പെരുമാളും എസിപി രവീന്ദർ റെഡ്ഡിയും പറഞ്ഞു.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനിൽ അച്ചടക്കം വളർത്തുന്നതിനുപകരം, മകനെ കൊള്ളയടിക്കാനും കൊലപാതകത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മകനെ അമ്മ തന്നെ ഒരു സീരിയൽ കില്ലറായി വളർത്തിയെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. നിരപരാധികളായ സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇരുവരും കവർച്ച പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്.
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തെല്ലകുല രജിത (38) രോഗിയായ ഭർത്താവിനും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ മകനുമൊപ്പം ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. 20 വർഷം മുൻപാണ് ഇരുവരും ഇവിടെ താമസത്തിനെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഒരു പലചരക്ക് കട നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ മകൻ വളർന്നു. ഇതോടെയാണ് മകൻ്റെ സഹായത്തോടെ കവർച്ച ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം.
കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ മകന് പ്രത്യേകം ട്രയിനിങ്
ഇതിനായി ഗ്രാമത്തിലെ നിരപരാധികളായ സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തി അവരുടെ ആഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മകന് ഇതിനായി പ്രത്യേകം ട്രയിനിങും നൽകി. മകന് ശാരീരികക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വീട്ടിൽ ജിം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകി. ശേഷം കൊലപാതകങ്ങള് ആസൂത്രണം ചെയ്തു. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ഭൂമി തർക്കങ്ങളുമുള്ള സ്ത്രീകളുമായി അവർ അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചു. ഇവരെ നോട്ടമിട്ട് അവസരം കിട്ടുമ്പോള് കൊന്ന് കവച്ച നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഈ മാസം എട്ടിന്, ഗ്രാമവാസിയായ അടികം വിജയ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അടികം വിജയ കട സന്ദർശിച്ചതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അമ്മയും മകനും അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതും പൊലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കി. ഇതിന് ശേഷം അടികം വിജയയെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പൊലീസ് വിശദമായി അമ്മയെയും മകനെയും ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതക വിവരം പുറത്ത് വന്നത്.
അടികം വിജയയെ ഇരുവരും ചേർന്ന് വീടിന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്നു. ശേഷം ആഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റി. മൃതദേഹം ചാക്കിൽ കെട്ടി ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ രാമക്കപേട്ടയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്തതിനാൽ ശരീരം പൂർണ്ണമായും കത്തിയില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിലാണ് രജിതയുടെ നീക്കങ്ങൾ പൊലീസിന് മനസിലായത്. ഇതോടെ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങള് ചെയ്തതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മെയ് 28 ന്, സ്വന്തം കുന്ത രേഖ എന്ന സ്ത്രീയെ അമ്മയും മകനും സമാനമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അച്ചുമയപ്പള്ളിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് അവരുടെ മൃതദേഹവും കത്തിച്ചുവെന്നും കണ്ടെത്തി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ, ഗ്രാമ സർപഞ്ചിൻ്റെ ഭാര്യ അന്നപൂർണ പ്രഭാത നടത്തത്തിന് പോയപ്പോൾ, മുഖംമൂടി ധരിച്ച രണ്ട് പേർ വടികളും കല്ലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലും അമ്മയും മകനുമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാനും പദ്ധതി
പ്രതിയായ രജിത തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ മരണ ശേഷം ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുമെന്ന വിവരമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ. നിരന്തരം അയാളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കാലിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ക്രൂരതയുടെ ഫലമായി ഭർത്താവിനെ കിടപ്പിലാക്കി. കൊലപാതകങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കാൻ അമ്മയും മകനും ഒരുമിച്ച് യൂട്യൂബിൽ കുറ്റകൃത്യ വീഡിയോകൾ കാണാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.
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