ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ല; ആറുവയസ്സുകാരിയെ തടാകത്തിലെറിഞ്ഞ് അമ്മ
വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ഹൈദരാബാദിലെ ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്.
Published : October 9, 2026 at 12:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദാരിദ്ര്യവും കുഞ്ഞിൻ്റെ മാറാരോഗവും ഒരു അമ്മയെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് കടുത്ത ക്രൂരത. ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ നിസ്സഹായതയിൽ ആറുവയസ്സുകാരിയായ മകളെ അമ്മ തടാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ദൈവദൂതനെപ്പോലെ എത്തിയ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആ ജീവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെപ്പിടിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ഹൈദരാബാദിലെ ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. ഓൾഡ് ബോവൻപള്ളിയിലെ ഹസ്മത്ത്പേട്ട് സ്വദേശിയായ ഷബാനയാണ് തൻ്റെ ഇളയ മകളായ റുക്സാനയെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞത്. ഈ സമയം അതുവഴി വന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഒട്ടും ചിന്തിച്ചുനിൽക്കാതെ തടാകത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടി കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്.
ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാതെ നിസ്സഹായയായി അമ്മ
അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ഷബാന വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്താണ് കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്നത്. ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഇളയ കുട്ടിയായ ആറുവയസ്സുകാരി റുക്സാന കുറച്ചുകാലമായി വൻകുടലിലെ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയായിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രികളിൽ കാണിച്ചെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ രോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടായില്ല. വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകാൻ സാമ്പത്തികമായി യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ അമ്മ.
ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതിന് ശേഷം ഷബാന ഒറ്റയ്ക്കാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളെയും വളർത്തിയിരുന്നത്. വീട്ടുജോലിക്ക് പോയി ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ പോലും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് ഇളയ കുട്ടിക്ക് വൻകുടലിൽ അണുബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഭീമമായ ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെയാണ് ഇവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ദിനംപ്രതി വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
മകളുടെ വേദന കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദമാണ് ഷബാനയെക്കൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു കടുംകൈ ചെയ്യിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടിയുമായി ഹുസൈൻ സാഗറിൻ്റെ തീരത്തെത്തിയ ഇവർ മകളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു.
രക്ഷകനായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ
സംഭവമറിഞ്ഞ് ദോമൽഗുഡ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. റുക്സാനയുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നും ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തുടരുകയാണെന്നും ദോമൽഗുഡ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അഞ്ജൻ അലി വ്യക്തമാക്കി. ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകത്തിന് വലിയ ആഴമുള്ളതിനാൽ തന്നെ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയത്.
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ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരതയ്ക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ അഭിനന്ദനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അടിയന്തര സഹായം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ദുരന്തങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊലീസ് ഈ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. കുട്ടിയുടെ തുടർചികിത്സയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ഇടപെടലും ഉണ്ടായേക്കും. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
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