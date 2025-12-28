കുടിവെള്ളത്തിന് പകരം അബദ്ധത്തിൽ അമ്മ നൽകിയ രാസവസ്തു കലർന്ന പാനീയം കുടിച്ച് മകന് ദാരുണാന്ത്യം
ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ ഗുളിക കഴിക്കാൻ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് പോയ അമ്മ ലാബിന് പുറത്തിരുന്ന പാനീയം കുടിവെള്ളമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : December 28, 2025 at 7:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുടിവെള്ളത്തിന് പകരം അബദ്ധത്തിൽ അമ്മ നൽകിയ രാസവസ്തു കലർന്ന പാനീയം കുടിച്ച് മകന് ദാരുണാന്ത്യം. പനിബാധിച്ച് ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയതായിരുന്നു അമ്മയും 19കാരനായ ഗണേഷും. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ ഗുളിക കഴിക്കാൻ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് പോയ അമ്മ ലാബിന് പുറത്തിരുന്ന പാനീയം കുടിവെള്ളമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു.
ചിന്ന അനുമൂല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യപ്രസാദ് രാമലിംഗമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഗണേഷ്. രണ്ട് ദിവസമായി പനി ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായ മകനെ ചികിത്സയ്ക്കായി മിരിയാലഗുഡയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ഇവർ.
ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിക്കാനായി ആശുപത്രിയിലെ വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസറിൽ കുടിവെള്ളം എടുക്കാനായി പോയതാണ് അമ്മ. എന്നാൽ ഡിസ്പെൻസറിൽ കുടിവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്തായി ലാബിന് പുറത്തിരുന്ന ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് കെമിക്കൽ കണ്ട് കുടിവെള്ളമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് മകന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
രണ്ട് കവിള് കുടിച്ചതോടെയാണ് അബദ്ധം മനസിലായത്. നിമിഷങ്ങള്ക്കകം യുവാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായതെന്ന് ബന്ധുക്കള് ആരോപിച്ചു. ലാബിന് പുറത്ത് അപകടകരമായ രാസവസ്തു വച്ചതാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്നും കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കാത്തത് ഗുരുതര അനാസ്ഥയാണെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിയുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് തൻ്റെ മകൻ മരിച്ചതെന്ന സത്യനാരായണയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൗൺ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നാഗഭൂഷണ റാവു പറഞ്ഞു. ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റ് കുടിവെള്ളം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും അപകടകരമായ കെമിക്കൽ അശ്രദ്ധമായി വച്ചതിനും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ആശുപത്രി അനാസ്ഥയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ വാർത്തകള് ഇതിന് മുൻപും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുൻപാണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തില് പരിചരണം നിഷേധിച്ച യുവതി ശുചിമുറിയില് പ്രസവിച്ചത്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ മുര്ഷിദാബാദ് ജില്ലയില് ഫറാക്ക ബ്ലോക്കിലുള്ള ബെനിയാഗ്രാം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ദൗര്ഭാഗ്യകരമായ സംഭവം.
പ്രസവ വേദന തുടങ്ങിയതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങള് യുവതിയെ ബെനിയാഗ്രാമിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ പ്രദേശത്തുള്ളവര്ക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ചികിത്സയുള്ളൂവെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് യുവതിയ്ക്ക് ശുചിമുറിയില് പ്രസവിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നാല് പ്രസവിച്ച ശേഷവും ഡോക്ടര്മാരോ നഴ്സുമാരോ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരോ യുവതിയ്ക്ക് വേണ്ട വൈദ്യസഹായം നല്കാന് തയാറായിരുന്നില്ലെന്നും ബന്ധുക്കള് ആരോപിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
