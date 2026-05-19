എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ അമ്മ ആസിഡ് കുടിപ്പിച്ചു; കുട്ടിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം

കുട്ടി ആൽവാറിലെ ശിശുരോഗ ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 19, 2026 at 10:17 AM IST

ജയ്‌പൂർ: എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ അമ്മ ആസിഡ് കുടിപ്പിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ഭിവാഡിയിൽ നിന്നാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ചൗക്ക് നിവാസിയായ യുവതിയാണ് തൻ്റെ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ആസിഡ് നൽകിയത്.

കുട്ടി ആൽവാറിലെ ശിശുരോഗ ആശുപത്രിയില്‍ അതി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. . സംഭവ സമയത്ത് ഭാര്യയും കുട്ടിയും മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മോഹിത് പറഞ്ഞു.

"പതിവുപോലെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വിവരം അറിയുന്നത്. എട്ട് മാസം മാത്രമാണ് മകൾക്ക് പ്രായം. ആസിഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്നതിൻ്റെ ആഘാതത്തിലാകാം കുഞ്ഞ് വളരെ അവശനിലയിലായിരുന്നു. വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും അതീവ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നു," പിതാവ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ വഷളായതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉടൻ ഭിവാഡിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

അവിടെ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഡോക്‌ടർമാർ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചികിത്സയ്‌ക്കായി ആൽവാറിലെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്‌യുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ നില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമാണ്.

നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും അതീവ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഡോ റാഷി കൗശിക് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ പരാതി ലഭിച്ചതോടെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്യലിലും ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനുണ്ടായ പ്രേരണ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും ഗൗരവകരമായി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഭിവാഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അഡീഷണൽ എസ് പി ശ്രീമാൻ മീണ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം കൊലപാതകശ്രമം എന്നത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള കുറ്റമാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി എൻ എസ്) സെക്ഷൻ 109, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം (ഐ പി സി) സെക്ഷൻ 307 എന്നിവ പ്രകാരം കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് 10 വർഷം വരെ കഠിനതടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. കുറ്റത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും ആക്രമണത്തിൽ ഇരയ്ക്ക് സംഭവിച്ച പരിക്കുകളുടെ സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് ശിക്ഷാവിധിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം.

